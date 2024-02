Terugkeer van Weghorst in Nederland is serieus: spits moet enorm inleveren

FC Twente is serieus bezig met het aantrekken van Wout Weghorst, zo bevestigt de club aan Leon ten Voorde van Tubantia. De huidige nummer drie van de Eredivisie heeft al gesprekken gevoerd met de spits van TSG Hoffenheim en hoopt op een zomerse overgang. Daarvoor zal Weghorst zelf flink water bij de wijn moeten doen.

Weghorst wordt door Burnley verhuurd aan Hoffenheim, waar de 31-jarige centrumspits een vaste basisspeler is. Met vijf doelpunten in achttien competitieduels kan het avontuur van Weghorst bij de nummer negen van de Bundesliga nog geen grandioos succes worden genoemd.

Volgens Ten Voorde aast Twente op zijn diensten. "Dat ze erkennen dat ze met Weghorst bezig zijn en dat hij heel interessant is voor komende zomer, dat zegt wel iets", aldus de journalist in Voetbalpraat op ESPN. "Dan is het niet zomaar een loos gerucht."

Kenneth Perez, die ook aanwezig is, zet daar vraagtekens bij. "Hoe zouden ze dat financieel moeten doen? Ze vonden het al heel moeilijk om Manfred Ugalde een half miljoen euro per jaar te betalen", weet Perez. Ugalde werd in januari voor dertien miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou.

"Hoe wil je dan Wout Weghorst betalen qua salaris?", vraagt Perez zich af. Ten Voorde kan daar kort over zijn: "Dat betekent dat Wout terug moet in salaris."

Weghorst ligt bij Burnley vast tot medio 2025. Die club gaat vermoedelijk degraderen uit de Premier League. Eerder liet Weghorst al blijken geen trek te hebben in de Championship. Een definitief vertrek bij Burnley ligt in de zomer dan ook voor de hand.

Twente heeft na het verkopen van Ugalde als noodverband Myron Boadu tijdelijk vastgelegd. De spits wordt van AS Monaco gehuurd zonder optie tot koop. Daarnaast beschikt Twente over de 35-jarige Ricky van Wolfswinkel, maar die begint op leeftijd te raken.

