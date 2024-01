Terugkeer Sam Lammers in Eredivisie lijkt vertrek van spits te bespoedigen

FC Utrecht wil de huurdeal van Sam Lammers nog deze woensdag afronden, zo meldt De Telegraaf. De spits van Rangers meldt zich in De Galgenwaard voor de medische keuring en de laatste details rondom het huurcontract. Utrecht huurt Lammers voor een halfjaar, zonder koopoptie te bedingen. Door zijn komst lijkt een tussentijds vertrek van Mats Seuntjens dichterbij te komen.

Het definitief binnenhalen van Lammers is op financieel gebied niet mogelijk voor Utrecht. De Domstedelingen betalen maximaal 1 à 1,5 miljoen voor spelers, afgezien nog van het salaris van de aanvaller. Lammers werd vorig jaar zomer voor 3,5 miljoen euro binnengehaald door Rangers en ligt in Schotland vast tot medio 2026.

Het Algemeen Dagblad meldde dinsdagmiddag al dat Lammers op de radar van Utrecht was verschenen. De krant voegde toe dat er nog geen akkoord met Rangers is bereikt. Een dag later lijkt de tijdelijke verhuizing van de voormalig PSV'er een stuk dichterbij te zijn gekomen.

Anthony Descotte liep in november een zware knieblessure op en is voorlopig niet inzetbaar voor manager Ron Jans. Ook Isac Lidberg en Mats Seuntjens wisten in de eerste seizoenshelft niet te overtuigen in de Domstad. Utrecht is daarom naarstig op zoek naar versterkingen voorin.

Vrijdag meldde journalist Gianluca di Marzo al dat Utrecht werk maakte van de komst van Noah Ohio. De spits van Jong Oranje staat momenteel onder contract bij Standard Luik.

Ook Lammers wordt in Utrecht dus gezien als potentiële versterking. De voormalig spits van onder meer PSV en Eintracht Frankfurt komt dit seizoen nauwelijks in de plannen voor bij Rangers. Hij mocht maar in de helft van de Schotse Premier League-wedstrijden starten door de flinke concurrentie van Cyriel Dessers en Danilo.

Rangers wist daarnaast Fábio Silva in te lijven vorige week. De Portugees kwam op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. Lammers zou daardoor overbodig zijn geworden.

Eerder kwam Lammers in de Eredivisie uit voor sc Heerenveen. Hij kwam 35 keer in actie voor de Friezen. Hierin wist hij 19 doelpunten te maken en 5 assists te geven. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 2 miljoen euro waard.

In het buitenland kwam Lammers achtereenvolgens in actie voor Atalanta, Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria en Rangers.

Seuntjens

Door de naderende komst van Lammers lijkt Seuntjens op weg naar de uitgang bij Utrecht. Volgens het Brabants Dagblad onderzoekt RKC Waalwijk de mogelijkheden om hem voor een halfjaar te huren. Seuntjens kwam vorig jaar al zes maanden uit voor RKC. en kwam in die periode tot vier goals en acht assists.

