Terugkeer naar Ajax voorlopig uitgesloten: ‘Ben gelukkig waar ik nu ben’

Maandag, 25 september 2023 om 18:30 • Laatste update: 18:38

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht deze zomer Azor Matusiwa op in Frankrijk om met hem te praten over zijn tijd bij Stade Reims en doorbraak in Nederland. De inmiddels 25-jarige defensieve middenvelder is een vaste waarde bij de huidige nummer twaalf van de Ligue 1. Als Matusiwa wordt gevraagd of hij een terugkeer naar Ajax ziet zitten, moet hij even nadenken. “Ik ben gelukkig bij Reims”, luidt zijn antwoord uiteindelijk.

De rechtspoot verruilde FC Groningen in de zomer van 2021 voor Stade Reims, dat vier miljoen euro voor hem betaalde. Het had niet veel gescheeld of Matusiwa was een jaar eerder al overgestapt naar de Ligue 1. “Na mijn eerste jaar bij FC Groningen werd ik benaderd door RC Lens. Ik heb daar een goed gesprek gehad met de algemeen directeur en het zag er allemaal goed uit, totdat er een stokje voor werd gestoken. Ik was eigenlijk al rond met de club, maar FC Groningen wilde meer geld hebben. Daardoor is het uiteindelijk niet gelukt.”

Dat was ‘teleurstellend’, erkent Matusiwa. “Ik heb vervolgens goede gesprekken gehad met de staf van FC Groningen en Danny Buijs (de toenmalige hoofdtrainer, red.). Toen heb ik tegen Danny gezegd: ‘Ik focus me nog op één jaartje bij FC Groningen. Ik draag de aanvoerdersband met alle plezier.’” Het jaar daarna meldde Reims zich bij de Trots van het Noorden. “Dat voelde goed. Ik kreeg meteen de indruk dat ik niet werd gehaald als wisselspeler, maar echt voor de basis”, aldus de viervoudig jeugdinternational van Oranje. “Dat gaf me een heel goed gevoel. Vanaf het moment dat ik hier bij Reims speel, ben ik altijd basisspeler geweest. Misschien moest het zo wel zijn. Misschien wilde God mij naar Reims brengen, om vanaf hier weer mooie vervolgstappen te maken.”

“Wat een mooie stap is? Ik wil het Nederlands elftal halen”, is de middenvelder stellig. “Daar ga ik voor vechten. Wat ik nog meer als een mooie stap zie is een transfer maken naar een grotere club die bij mij past, in een Duitse of Engelse competitie.” Als Matusiwa afgelopen zomer wordt gevraagd of hij Ajax ook ‘een mooie vervolgstap’ vindt, antwoordt hij: “Voordat ik hier bijtekende heb ik al aangegeven dat Ajax sowieso altijd een bijzondere club voor mij blijft. Ik heb daar heel lang gespeeld en veel mensen ontmoet. Ik zeg nooit nooit, alleen als ik op dit moment zou moeten kiezen tussen Ajax en Reims... Ik ben gelukkig hier bij Reims”, sluit Matusiwa af.

