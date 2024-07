Teruggekeerde huurling hoopt onder Farioli op nieuwe kans bij Ajax: ‘Het wordt je niet gegeven’

Als het aan Naci Ünüvar zelf ligt, krijgt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler komend seizoen de kans in Ajax 1, zo vertelt hij in het YouTube-programma Matchday. De Amsterdammers hebben in Francesco Farioli een nieuwe hoofdtrainer en Ünüvar hoopt onder de Italiaan definitief de stap naar de hoofdmacht van Ajax te kunnen zetten.

De 21-jarige Zaandammer is onder de indruk van wat hij tot nu toe heeft meegekregen van Farioli. "Hij is fanatiek, man", vertelt Ünüvar. "Hij zit er kort op, hij leeft echt mee, hij is echt slim. In zijn bespreking merk je ook echt dat hij verstand heeft van voetbal."

Afgelopen seizoen werd Ünüvar door Ajax verhuurd aan FC Twente, nadat hij eerder al een jaar bij Trabzonspor speelde op tijdelijke basis. Zijn avontuur in Enschede werd niet helemaal wat Ünüvar ervan gehoopt had.

In totaal kwam hij tot 32 optredens namens de Tukkers, waarvan maar liefst 23 als invaller. Ünüvars productie bleef steken op vier doelpunten en drie assists. Desondanks mikt de Turks jeugdinternational op een kans in de Amsterdamse hoofdmacht komend seizoen, zo geeft hij aan.

"Ik hoop het wel. De trainer is natuurlijk ook nieuw, dus ik denk dat iedereen wel een kans gaat krijgen, maar je moet het uiteindelijk wel gewoon zelf laten zien. Het wordt je niet gegeven", besluit Ünüvar, die bij Ajax een contract tot de zomer van 2026 heeft.

Mogelijk kiest Ünüvar, indien het later in de voorbereiding op het aankomende seizoen duidelijk wordt dat hij niet op veel speelminuten onder Farioli hoeft te rekenen, alsnog voor een transfer weg uit Amsterdam. Voetbal International wist reeds te melden dan NEC sluimerende interesse in de jongeling heeft.

