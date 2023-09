Ten Voorde vraagt om nuance in Brobbey-zaak en haalt uit naar Schimmelpenninck

Zaterdag, 23 september 2023 om 11:36 • Bart DHanis • Laatste update: 11:47

Tubantia-journalist Leon ten Voorde heeft in zijn column meer details bekendgemaakt over de zestienjarige jongen die Brian Brobbey na afloop van FC Twente - Ajax (3-1) racistisch bejegende. Naar aanleiding van de nieuwe informatie vraagt hij om nuance en haalt hij in zijn stuk uit naar opiniemaker Sander Schimmelpenninck.

Volgens Ten Voorde is de zestienjarige jongen een groot Twente-fan met PDD-NOS. Hij wordt begeleid door een weerbaarheidscoach. Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel autisme-kenmerken, maar niet genoeg voor de diagnoses Autistische Stoornis of het syndroom van Asperger. Vaak is er bijvoorbeeld wel sprake van problemen op sociaal gebied, maar niet van beperkte en repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.

Nu wil Ten Voorde het gedrag van de jongen, die inmiddels per brief zijn excuses heeft gemaakt aan Brobbey, niet goedpraten. Wel vraagt de journalist van het regionale dagblad om iets meer nuance. “Een stadionverbod gaat deze jongen niet helpen. Een stevig gesprek met Brobbey of een zwarte speler van Twente des te meer."

Sander Schimmelpenninck

Met name bij Schimmelpenninck ontbreekt het aan nuance. De opiniemaker schreef op X dat racisme in de regio Twente ‘zo gewoon is als het kopen van brood’ en dat ‘deze jongen een product is geworden van zijn omgeving’. “Het is heel goedkoop vanuit een ivoren toren een halve volksstam neer te zetten als infantiel. Dat deed de vroegere adel toch alleen maar? Iets meer nuance, mag soms best. Dat geldt zeker voor ons, wij van de media”, reageert Ten Voorde op de woorden van Schimmelpenninck.