Ten Napel schuift opmerkelijke naam naar voren: 'Selecteer hem maar voor Oranje, Koeman'

Evert ten Napel vindt het niet zo'n ramp dat het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League werd uitgeschakeld door Spanje. De weg richting het WK lijkt hierdoor gunstiger voor Oranje, dat na 42 jaar afwezigheid terugkeert in de Euroborg van FC Groningen.

Nederland krijgt in de WK-kwalificatiepoule richting de eindronde in 2026 te maken Polen, Finland, Litouwen en Malta. Laatstgenoemde tegenstander komt op 10 juni op bezoek in de thuishaven van Groningen.

In aanloop naar de terugkeer in het hoge noorden komt Ten Napel in zijn column voor het Dagblad van het Noorden met een oproep richting bondscoach Ronald Koeman. ''Ik hoop alleen dat de in Groningen groot geworden bondscoaches Ronald en Erwin Koeman niet dezelfde fout maken als in de dubbel tegen de Spanjaarden, namelijk om voor 160.000 euro Memphis Depay over te laten vliegen in een privéjet vanuit Brazilië.''

''Dat absurde bedrag komt voor rekening van de KNVB en dus voor iedereen die lid is van de bond'', rekent de voetbalcommentator en passant voor.

Ten Napel is niet per definitie tegen het oproepen van Memphis. ''Als hij wil komen, prima, maar dan met de KLM en niet met een duur vliegtuig voor dat idiote bedrag op Groningen Airport Eelde, met aan boord alleen Memphis en zijn begeleiders.''

''Zo goed was hij nou ook weer niet tegen Spanje. Ja, een benutte pingel, maar die had Romano Postema ook gemaakt'', verwijst Ten Napel naar de aanvaller van Groningen, dit seizoen goed voor twee goals in 22 duels in de Eredivisie.

''Dus Koemannetjes: selecteer Romano maar. We hebben het over Malta als tegenstander toch?'', geeft de bekende commentator tot slot mee aan de bondscoach van Oranje.