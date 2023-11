Ten Hag ziet vertrouwenspersoon uit top van Manchester United vertrekken

Woensdag, 15 november 2023 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:49

Richard Arnold vertrekt aan het einde van dit kalenderjaar als algemeen directeur, zo maakt Manchester United woensdag officieel wereldkundig. Sir Jim Ratcliffe staat op het punt om 25 procent van de aandelen over te nemen op Old Trafford en als gevolg daarvan gaan er naar verwachting veranderingen plaatsvinden in de directie van the Red Devils.

In de Engelse media kwam in de afgelopen periode al veelvuldig naar voren dat de komst van de schatrijke Ratcliffe gevolgen zou hebben voor de positie van Arnold bij Manchester United. De grootmacht komt nu dus met de bevestiging dat de 52-jarige bestuurder, sinds 2007 verbonden aan de club, op korte termijn vertrekt.

Raadsman Patrick Stewart neemt voorlopig de honneurs waar, totdat Manchester United een permanente opvolger voor Arnold heeft gevonden. Mede-eigenaar Joel Glazer spreekt op de clubsite zijn dank uit richting de vertrekkende directeur voor zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren. Arnold zelf noemt het een 'ongelooflijk voorrecht' dat hij zestien jaar lang voor de club heeft mogen werken.

Richard Arnold has decided to step down as Chief Executive of Manchester United after 16 years at the club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 15, 2023

Opvolging

Volgens onder meer The Athletic is voormalig Juventus-directeur Jean-Claude Blanc een voorname kandidaat om de vertrekkende Arnold permanent op te volgen bij Manchester United. De ervaren Fransman is momenteel werkzaam bij Ineos, het bedrijf van Ratcliffe.

De naderende komst van Ratcliffe lijkt voorlopig geen gevolgen te hebben voor Ten Hag. De leiding van Manchester United lijkt nog steeds vertrouwen te hebben in de in 2022 aangestelde Nederlander, ondanks de stroeve start in de Premier League en de groepsfase van de Champions League.

Arnold

Met het vertrek van Arnold verliest Ten Hag wel een vertrouwenspersoon binnen de directie van Manchester United. De CEO nam het zowel intern als extern geregeld op voor de vaak bekritiseerde manager. Het tweetal voerde ook regelmatig gesprekken over het technische beleid en de plannen van Ten Hag met zijn elftal.

The Telegraph meldde in september dat Arnold Ten Hag in een Zoom-meeting nog verdedigde tegenover ontevreden medewerkers van de club. Er was onvrede ontstaan over de manier waarop de manager omging met de breed uitgemeten privékwesties rondom Jadon Sancho en Antony. Arnold liet toen weten dat Ten Hag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid had gehandeld.