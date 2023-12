‘Ten Hag ziet in Nederlander oplossing voor spitsenprobleem bij Man United’

Joshua Zirkzee werd de afgelopen tijd al gelinkt aan de nodige topclubs en daar komt zondagmiddag de volgende bij. Volgens het Duitse Sport1 heeft Manchester United interesse in de diensten van de spits van Bologna.

Zoals bekend kampt Erik ten Hag bij United met een heus spitsenprobleem. Rasmus Højlund werd afgelopen zomer voor minimaal 75 miljoen euro overgenomen van Atalanta, maar de Deen weet nog niet te overtuigen op Old Trafford.

Afgelopen zaterdag speelde Højlund zijn veertiende wedstrijd in de Premier League en wederom kwam hij niet tot scoren. In de Champions League scoorde de twintigjarige aanvaller wel vijf keer, maar in de landelijke competitie wil het nog niet vlotten.

Ten Hag is op zoek naar een nieuwe aanvalsleider om de druk op Højlund te verzachten. In die zoektocht is United dus uitgekomen bij Zirkzee, die dit seizoen furore maakt bij Bologna.

Die club, waar onder meer ook Sydney van Hooijdonk en Sam Beukema onder contract staan, presteert dit seizoen sterk in de Serie A en bezet momenteel verrassend de vierde plek. Zirkzee is een van de dragende krachten van het elftal.

De 22-jarige Schiedammer was dit seizoen in negentien wedstrijden goed voor acht doelpunten en vier assists. Daarnaast wordt zijn naam steeds vaker genoemd in discussies rond de spitspositie van het Nederlands elftal.

Zirkzee wacht nog op zijn interlanddebuut, maar hij kwam wel regelmatig uit voor Jong Oranje. In negentien wedstrijden voor de Nederlandse beloften wist hij zeven keer het net te vinden en was hij driemaal de aangever op een doelpunt.

Zirkzee speelt sinds de zomer van vorig jaar voor Bologna, dat hem destijds voor een bedrag van 8,5 miljoen euro overnam van Bayern München. Bij de Duitse topclub doorliep de spits verschillende jeugdelftallen, alvorens hij in 2019 zijn debuut maakte voor de hoofdmacht. Tot een definitieve doorbraak in Beieren kwam het nooit.

