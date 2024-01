‘Ten Hag wil opnieuw een grote ster uit zijn succeselftal bij Ajax halen’

Erik ten Hag is 'zeer geïnteresseerd' in het contracteren van Matthijs de Ligt bij Manchester United, zo meldt Sky Sport in Duitsland. De 24-jarige verdediger is bij Bayern München op het tweede plan beland en mag in de zomer vertrekken.

De Ligt heeft de concurrentiestrijd bij Bayern verloren. Thomas Tuchel geeft de voorkeur aan een centraal duo bestaande uit Kim Min-jae en Dayot Upamecano.

In januari mag De Ligt nog niet vertrekken, omdat Kim met Zuid-Korea actief is op de Azië Cup en dus voorlopig niet inzetbaar is voor Bayern. De Ligt stond vrijdag dan ook in de basis bij de hervatting van de Bundesliga tegen TSG Hoffenheim (3-0 winst).

Tuchel is echter geen groot liefhebber van De Ligt en wil zijn defensie in de zomer van een nieuwe sterspeler voorzien. Daarvoor is Ronald Araújo van FC Barcelona concreet in beeld. Om budget vrij te maken zou De Ligt mogen vertrekken.

Ten Hag werkte bij Ajax tussen 2017 en 2019 zeer succesvol samen met De Ligt. De verdediger werd na het seizoen 2018/19, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt, voor 75 miljoen euro verkocht aan Juventus.

Als Ten Hag bij Manchester United actief blijft, geldt De Ligt komende zomer als een van zijn belangrijkste transfertargets, weet Sky. Bayern betaalde in de zomer van 2022 67 miljoen euro voor de verdediger, die tot medio 2027 vastligt.

De 43-voudig Oranje-international is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bayern München. Hij speelde tot nu toe 55 keer voor de Duitse recordkampioen (4 goals en 1 assist).

