Ten Hag wil niet van opgeven weten en houdt zich vast aan bekertriomf

Woensdag, 1 november 2023 om 15:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:13

Erik ten Hag wil niet te lang stilstaan bij de pijnlijke 0-3 nederlaag van Manchester United tegen Manchester City van afgelopen zondag. De manager voelt dan ook geen extra druk, ook niet vanwege de tegenvallende seizoensstart. The Red Devils verliezen de helft van de wedstrijden in de Premier League (vijf stuks) en bezetten de teleurstellende achtste plaats.

"Bij Manchester United is elke wedstrijd van groot belang", benadrukt Ten Hag op de clubwebsite in aanloop naar het EFL Cup-duel met Newcastle United van woensdag. "Er is iedere dag druk op iedereen binnen deze club. Maar deze hooggespannen verwachtingen en het bijbehorende normbesef vormen een uitdaging die we altijd vol overgave moeten aangaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag weet maar al te goed Manchester United al enkele maanden kwakkelt op sportief gebied, met de mokerslag die Manchester City zondag uitdeelde als voorlopig dieptepunt. "Hoewel dit niet de seizoensstart is waar we allemaal op hadden gehoopt, ben ik ervan overtuigd dat we als collectief het talent en de houding hebben om de juiste weg in te slaan."

"Ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we ons ware zelf laten zien. Het zal komen, daar ben ik van overtuigd", voegt de strijdbare Ten Hag daaraan toe. Voor de Nederlandse manager ligt de focus voor nu even op de EFL Cup. Woensdagavond moet op Old Trafford worden afgerekend met Newcastle United om zo de kwartfinale te bereiken.

"Deze ontmoeting herinnert ons aan de geweldige reeks van afgelopen seizoen en het feit dat we zelfs de beker omhoog mochten houden. Onze spelopvatting tijdens die bekerreeks, en vooral in de finale tegen Newcastle, liet zien dat we in staat zijn om grote hoogten te bereiken. En woensdagavond krijgen we de gelegenheid om dat weer te doen."

Ten Hag vindt de EFL Cup dan ook een welkome onderbreking. "We weten hoe goed het voelt om deze prijs te winnen en als bekerhouder willen we niets liever dan terugkeren op Wembley en de titel prolongeren. Maar dan moeten we tegen een sterke ploeg als Newcastle er wel alles aan doen om het bekeravontuur een vervolg te geven. Dit is bekervoetbal, dan krijg je geen tweede kans als je slecht presteert."

Ontslag?

Fabrizio Romano wist maandag nog te melden dat de positie van Ten Hag voorlopig nog niet ter discussie staat. De tegenvallende resultaten van the Mancunians zijn geen reden voor het bestuur van de club om Ten Hag tussentijds de laan uit te sturen.