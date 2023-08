Ten Hag verwacht meer van topaankoop: ‘Er is kwaliteit, maar het gaat om goals’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 12:38 • Bart DHanis • Laatste update: 12:44

Erik ten Hag verlangt en verwacht meer van topaankoop Jadon Sancho, zo heeft hij gezegd op een persconferentie in de Verenigde Staten. De Engelse vleugelaanvaller kwam in de zomer van 2021 voor maar liefst 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar heeft de verwachtingen nog altijd niet echt waar gemaakt bij United. Ten Hag zegt veel van zijn pupil te verwachten komend seizoen.

Sancho heeft een ongelukkig jaar achter de rug bij United. De 23-jarige vleugelspeler kwam tot 6 treffers en 3 assists in 26 Premier League-optredens. Rond de winterstop werd hij in Rosmalen gespot om te werken aan zijn fysieke, maar ook mentale gesteldheid. Volgens Ten Hag voelt de aanvaller zich weer volledig op zijn plek bij the Mancunians. “Sancho heeft nu weer een goed gevoel. Hij heeft veel energie en hij wil succesvol zijn.”

De Haaksbergse oefenmeester heeft zelf ook hoge verwachtingen van de in Londen geboren aanvaller. “Hij heeft de kwaliteiten, nu moet hij een constant niveau gaan halen. Dan kan hij echt een grote bijdrage gaan leveren. Als aanvaller gaat het uiteindelijk altijd over het eindproduct: doelpunten. Hij moet dus belangrijke acties, laatste passes en goals gaan leveren, daarom is hij bij ons.”

Ook werd er op het persmoment gevraagd of Sancho volgens Ten Hag een totaal andere speler is geworden bij United. De manager van de nummer drie van het afgelopen Premier League-seizoen denkt in ieder geval van niet. “Hij is niet veel anders dan de speler die hij bij Dortmund was. Het gaat om ontwikkeling. De Bundesliga is de perfecte leerschool voor de Premier League. Ik heb veel wedstrijden van hem gezien in Duitsland en ik zie nu wedstrijden bij United waarin hij hetzelfde speelt.”