Ten Hag vervolgt met één Nederlander jacht op Champions League-voetbal

Zondag, 30 april 2023 om 14:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:39

De opstellling van Manchester United voor het duel met Aston Villa is bekend. Erik ten Hag kiest ervoor om met Tyrell Malacia in de basis op jacht te gaan naar de felbegeerde vierde plek in de Premier League. Wout Weghorst begint andermaal op de bank. De wedstrijd begint om 15.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Malacia moest in het midweekse duel met Tottenham Hotspur (2-2) nog plaatsnemen op de bank, maar begint nu als linksback in Uniteds defensie. Ook is daarin plek voor Luke Shaw, Victor Lindelöf en Diogo Dalot, die voor doelverdediger David de Gea staan. Casemiro en Marcel Sabitzer vormen het blok op het middenveld, terwijl Bruno Fernandes, Christian Eriksen en Jadon Sancho achter diepste spits Marcus Rashford staan.

?? U N I T E D ??#MUFC || #MUNAVL — Manchester United (@ManUtd) April 30, 2023

Man United gaf midweeks een 0-2 voorsprong bij Tottenham Hotspur uit handen (2-2), waardoor de spanning om de vierde plaats weer wat vergroot is. The Red Devils kunnen buigen op een uitstekende thuisreeks in de Premier League. Van de laatste veertien wedstrijden werden er elf gewonnen en drie gelijkgespeeld. Tijdens de eerdere ontmoeting dit seizoen in de EFL Cup leek United lange tijd op weg naar uitschakeling, maar treffers van Marcus Rashford, Bruno Fernandes en Scott McTominay in het laatste kwart zorgden voor een 4-2 zege. Rashford is er ook zondag weer bij en de spits heeft nog maar één goal nodig om de eerste Mancunian sinds Robin van Persie te worden die in een seizoen dertig treffers maakt.

De eerdere onderlinge ontmoeting in de Premier League dit seizoen eindigde in een 3-1 zege voor Villa. In de eerste wedstrijd onder Unai Emery wist de ploeg uit Birmingham al binnen elf minuten een 2-0 voorsprong te pakken. Dat stormachtige begin bleek een voorbode te zijn voor de uiterst succesvolle periode van Emery bij the Villans. Toen de Spaanse oefenmeester begon aan zijn klus, stond Villa zeventiende. Sindsdien pakte Villa liefst 42 punten in 20 wedstrijden, goed voor de huidige zesde plaats. Alleen titelkandidaat Arsenal deed het in die periode beter met 44 punten. De geblesseerden Matty Cash, Boubacar Kamara, Leon Bailey en Philippe Coutinho doen niet mee op Old Trafford.

De opstelling van Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Sabitzer, Rashford, Sancho

De opstelling van Aston Villa: Martínez; Young, Konsa, Mings, Moreno; McGinn, Dendoncker, Luiz, Ramsey; Buendía, Watkins