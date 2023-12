Ten Hag verder onder druk na schrikbarende nederlaag Manchester United

Manchester United heeft het kalenderjaar 2023 slecht afgesloten. De ploeg van manager Erik ten Hag overtuigde allerminst, richtte aanvallend amper iets uit en verloor met 2-1 van Nottingham Forest. Marcus Rashford leek the Red Devils in het laatste deel van de wedstrijd een punt te bezorgen, totdat Morgan Gibbs-White aan de andere kant profiteerde van een zee aan ruimte. United staat nog zevende, al heeft het een wedstrijd meer gespeeld dan achtervolgers Brighton & Hove Albion en Newcastle United. Forest klimt naar plek vijftien.

Aan de kant van Nottingham verscheen voormalig Man United-aanvaller Anthony Elanga aan de aftrap. Hij was één van de drie spelers voorin die spits Chris Wood van bruikbare ballen moest voorzien. De Nieuw-Zeelander schitterde dinsdag nog met een hattrick tegen zijn ex-werkgever Newcastle United (1-3). Ten Hag kon niet beschikken over onder meer Rasmus Højlund, die wegens ziekte afhaakte. Antony was de vervanger van de Deen. Rashford stond in de spits en zag Bruno Fernandes vlak achter zich staan.

United overtuigde niet in het eerste kwart van de wedstrijd. Forest kwam er enkele keren dreigend uit en probeerde met name via de zijkanten een opening te zoeken. Enkele hachelijke momenten daargelaten – Raphaël Varane werkte de bal bijna in eigen doel – wist de thuisploeg niet door de defensie van United te breken. Ten Hag constateerde dat United helemaal geen poging had gelost, al trok zijn ploeg langzaam maar zeker wat meer naar voren.

Tot de gewenste kansen, laat staan doelpunten, leidde dat niet. Forest bleef de bovenliggende partij en probeerde het vanaf randje zestien via Ryan Yates, wiens poging hoog over het doel van André Onana vloog. United viel aanvallend gezien zeer tegen en kwam eigenlijk niet verder dan een gekraakt schot van Aaron Wan-Bissaka, die sneller had moeten handelen om zijn poging richting doel te krijgen.

Ook in de eerste fase na rust was Forest de bovenliggende partij, al kwam United het dichtst bij de voorsprong. Wan-Bissaka trok uitstekend terug op Diogo Dalot, die zijn verwoestende uithaal op de paal uiteen zag spatten. Gibbs-White leek vlak daarna goed weg te komen. De aanvaller zette een gefrustreerde tackle in op Jonny Evans, maar het bleef ondanks contact met de VAR bij geel.

Aan de andere kant was het raak voor Forest. Vanaf de rechterkant bouwden the Tricky Trees een zorgvuldige aanval op, wat leidde tot een vrij schietkans voor Nicolás Domínguez. De Argentijn schoot overtuigend raak in de verre hoek achter de kansloze Onana: 1-0.

Forest-goalie Matt Turner was één van de weinige spelers bij de thuisploeg die niet overtuigde. De Amerikaans international was al verantwoordelijk voor enkele hachelijke momenten met zijn weifelende optredens en een kwartier voor tijd leidde een slechte pass de gelijkmaker in. Alejandro Garnacho onderschepte en gaf uitstekend af op Rashford, die Turner verschalkte met een laag schot in de verre hoek: 1-1.

United rook plots bloed. Christian Eriksen haalde hard uit, maar ditmaal had Turner wel een antwoord in huis. In de tegenstoot ging het vervolgens snel. Elanga legde af op Gibbs-White, die in alle vrijheid mocht uithalen en met een knap schot de verre hoek vond: 2-1. United kwam in blessuretijd nog dicht bij de 2-2. Bruno Fernandes zag zijn fraaie volley van richting veranderd worden door Murillo, die tot zijn opluchting zag dat Turner knap redde. Forest hield in het restant stand.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties