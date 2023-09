Ten Hag trekt de teugels aan en komt met nieuwe maatregel voor spelers

Donderdag, 14 september 2023 om 15:07 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag heeft een volgende stap gezet om meer controle uit te voeren over het trainingsregime bij Manchester United. De in Haaksbergen geboren oefenmeester is niet honderd procent tevreden met de huidige gang van zaken en heeft zijn spelers een nieuwe maatregel opgelegd om de prestaties te bevorderen.

Ten Hag houdt zijn spelers tegenwoordig minimaal tot 14.00 uur op de club, zo meldt onder meer de Manchester Evening News. In plaats van na de training meteen naar huis te gaan voor de lunch, worden spelers nu verplicht om op Carrington te blijven om daar gezamenlijk te lunchen. Het besluit kan op goedkeuring rekenen bij de selectie. Restauranteigenaren in de buurt zijn minder blij met het besluit.

Veel selectiespelers dineren namelijk geregeld in het nabijgelegen Hale of Alderley Edge. Restauranteigenaren in Cheshire hebben al geklaagd over de plotselinge afwezigheid van de spelers gedurende lunchtijd. United ging eerder dit jaar in zee met Omar Meziane. De chef-kok, die ook dienst doet bij de nationale ploeg van Engeland, heeft als taak gekregen om de voeding van de spelers te verbeteren.

Sinds zijn komst naar United heeft Ten Hag redelijk de vrije hand gekregen wat betreft het managen van de gedragsnormen. De huidige maatregel is de laatste van een aantal maatregelen die door de Nederlander zijn ingevoerd. Eerder ging onder meer de spelerslounge op de schop en werd de dug-out aangepast. Ook is er een nieuwe ruimte gebouwd op het trainingscomplex om spelersbijeenkomsten te houden.

Martial is binnen vijf minuten weer vertrokken

Het nieuwe schema leidt bij Anthony Martial meteen tot problemen. De spits arriveerde donderdagochtend om 8:55 uur op de club, om enkele minuten later weer te vertrekken. Wat blijkt: de Fransman was veel te vroeg. De aanvangstijden van de trainingen bij United verschillen. Op maandag melden de spelers zich om 12:30 uur, op dinsdag om 09:00 uur en op donderdag om 11:30 uur.