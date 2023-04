Ten Hag treedt in halve finale FA Cup aan met herstelde Marcus Rashford

Zondag, 23 april 2023 om 16:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:53

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor het FA Cup-duel met Brighton & Hove Albion bekendgemaakt. De Nederlandse manager posteert Wout Weghorst en Tyrell Malacia op de bank, terwijl Marcus Rashford na blessureleed zijn rentree in de basis maakt. De wedstrijd begint om 17.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport Docu

David de Gea zag er donderdag tijdens de uitschakeling in de Europa League tegen Sevilla niet goed uit, maar behoudt wel zijn basisplaats. Door personele problemen wordt de verdediging gevormd door Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Luke Shaw en Diogo Dalot. Op het middenveld kiest Ten Hag voor Casemiro, Bruno Fernandes en Christian Eriksen. Het aanvalstrio bestaat uit Antony, Marcus Rashford en Anthony Martial.

Brighton-manager Roberto De Zerbi kan niet beschikken over Joël Veltman, die net als Adam Lallana, Evan Ferguson, Jason Steele, Jeremy Sarmiento en Tariq Lamptey geblesseerd is. Als Brighton wint, schrijft het historie: alle vijf eerdere onderlinge FA Cup-ontmoetingen met United gingen verloren. The Seagulls kennen echter een meer dan prima seizoen en doen in de Premier League volop mee in de strijd om de Europese tickets. Dat komt mede door de zeges eerder dit seizoen op United: 4-0 en 1-2. Tijdens de gewonnen uitwedstrijd, de eerste ooit op Old Trafford, was Pascal Gross met een dubbelslag de grote man. Hij maakte al tweemaal eerder de winnende tegen the Red Devils. Brighton verloor dit kalenderjaar slechts twee keer.

United kan weer beschikken over Fernandes, die het met 3-0 verloren Europa League-duel bij Sevilla wegens een schorsing moest laten schieten. Harry Maguire is niet beschikbaar, daar hij in het vorige FA Cup-duel met Fulham tegen een schorsing aanliep. Slecht nieuws voor Ten Hag, die vorige week Lisandro Martínez en Raphaël Varane al zag wegvallen. United speelde eerder dit seizoen succesvol op Wembley, door de EFL Cup te veroveren ten koste van Newcastle United (2-0). Van de laatste vijf halve finales van de FA Cup won United er echter slechts twee. Rashford kan de vierde Mancunian ooit worden die in drie verschillende competities scoort op Wembley, na Mark Hughes, Wayne Rooney en Jesse Lingard.

Opstelling Brighton & Hove Albion: March; Webster, Dunk, Estupinan; Caicedo, Gross, MacAllister' Mitoma, Enciso, Welbeck.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Eriksen; Fernandes; Antony, Rashford, Martial.