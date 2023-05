Ten Hag spreekt klare taal en doet dringende oproep aan clubleiding Man United

Vrijdag, 26 mei 2023 om 11:43 • Jordi Tomasowa

Erik ten Hag heeft zijn doelstelling bij Manchester United gehaald. Dankzij een 4-1 overwinning op Chelsea op donderdagavond eindigen the Mancunians hoe dan ook bij de eerste vier in de Engelse Premier League. Daardoor is de formatie van de Nederlandse manager volgend seizoen actief in de Champions League. Wil United komend seizoen ook meedoen om de landstitel, zijn er volgens Ten Hag wel 'betere spelers' nodig.

United pakte de zege op Chelsea dankzij een surplus aan effectiviteit, want voetballend gezien waren the Blues zeker in het eerste uur gelijkwaardig. Indien United zondag ook weet te winnen van Fulham, eindigt het dit seizoen derde. Dat zou pas de vierde keer in de laatste tien jaar zijn dat the Red Devils een topdrienotering weten te bewerkstelligen. Het verschil met landskampioen Manchester City is echter wel groot. Met nog een speelronde op het programma bedraagt het verschil op de ranglijst momenteel maar liefst zeventien punten.

Ten Hag wil volgend seizoen meedoen om de landstitel, maar weet dat er dan nog wel het nodige moet gebeuren. “Het verschil is nu vrij groot, dus we hebben nog veel werk te doen”, zei Ten Hag op de afsluitende persconferentie na de zege op Chelsea. “We maken een goede ontwikkeling door met dit team. Maar we hebben betere spelers nodig om het hoogste te bereiken. Ik heb niet zoveel geduld, dat is een van mijn gebreken.”

United staat naar verwachting een drukke zomerse transferwindow te wachten. De club wordt in verband gebracht met verschillende grote namen, waaronder Neymar, Harry Kane, Victor Osimhen, Mason Mount en Declan Rice. “Eindigen in de top vier is een soort van prijs”, liet Ten Hag weten. “Het belangrijkste doel is het behalen van Champions League-voetbal. De Premier League is zwaar, er zijn veel goede ploegen met goede managers, dus als je in de top vier eindigt, heb je het goed gedaan. We spelen goed en presteren ook. Voor dit moment is dit het maximale haalbare, maar we willen meer.”

Antony

Ten Hag liet ook weten te vrezen voor een zware blessure van Antony. De Braziliaanse creatieveling viel donderdag uit in de wedstrijd tegen Chelsea. De oud-Ajacied moest na een klein half uur met een brancard van het veld worden gedragen. “Ik kan bevestigen dat het ernstig is. Iedereen heeft gezien dat hij het veld af moest. Het is lastig te zeggen. We moeten tenminste 24 uur wachten en dan weten we hopelijk meer over hoe zwaar de blessure is”, aldus Ten Hag.