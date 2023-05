Ten Hag onder de indruk: ‘Hij maakt veel dribbels, passeert en wordt heel sterk’

Zondag, 14 mei 2023 om 16:53 • Bart DHanis • Laatste update: 16:52

Erik ten Hag vindt dat Antony een hele goede ontwikkeling doormaakt, zo heeft hij na afloop van het duel tegen Wolverhampton (2-0 winst) laten weten voor de camera van Viaplay. Antony was niet verantwoordelijk voor een treffer, maar was wel aangever bij het eerste doelpunt van Anthony Martial. Ondanks het goede optreden van de Braziliaan, ziet Ten Hag toch een aspect waar hij op moet verbeteren.

“Ik denk dat Antony een hele goede ontwikkeling doormaakt”, begint de Haaksbergse oefenmeester zijn betoog. “Dat zie je aan zijn fysiek, hij wordt heel erg sterk. Hij maakt veel dribbels, speelt veel spelers uit en brengt zijn medespelers in een scoringspositie.” Toch ziet Ten Hag wel ruimte voor verbetering bij zijn pupil. “Voor een eerste seizoen heeft hij best wat goals gemaakt (vier in de Premier League, red.), maar het kan zeker beter.”

De manager van the Mancunians gelooft dat zijn ploeg wel bij de top vier van de Premier League gaat eindigen. Een plaats bij de bovenste vier ploegen is in Engeland goed voor een Champions League-ticket. “Wij geloven daar heel sterk in, maar we moeten het wel bewijzen. Iedere wedstrijd moet goed zijn, alleen zijn ze allemaal zwaar. Je moet klaar zijn om het gevecht aan te gaan, want je wint niet zomaar.”

Darwin Nuñez

Antony is niet de enige die het moeilijk heeft in zijn eerste Premier League-seizoen. Ian Wright vergelijkt de aanvaller, die voor honderd miljoen euro overkwam van Ajax, met Liverpool-speler Darwin Nuñez. "Mensen verwachten veel van Antony vanwege zijn prijskaartje, het is dezelfde situatie als bij Nuñez." Laatstgenoemde werd voor tachtig miljoen euro overgenomen van Benfica. "We zien dat deze spelers over veel kwaliteit beschikken. Ik denk dat met de juiste coaching zij een heel goed tweede seizoen gaan draaien”, zo zei de analist en Arsenal-legende bij BBC Match Of The Day.