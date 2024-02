Ten Hag neemt op Deadline Day afscheid van aan Ajax gelinkte middenvelder

Isak Hansen-Aarøen heeft Manchester United ingeruild voor Werder Bremen. De Duitsers pikken de Noorse middenvelder annex aanvaller voor een bedrag van onbekende hoogte op bij de Engelse grootmacht.

Hansen-Aarøen zou in Manchester ontevreden zijn over het gebrek aan perspectief in de hoofdmacht. Het negentienjarige talent stond nog tot de zomer van 2024 onder contract op Old Trafford. Gesprekken over een contractverlenging liepen op niks uit.

Daardoor voelden de beleidsbepalers, die Hansen-Aarøen liever bij de club hadden gehouden, zich gedwongen om de Noor te verkopen, om zo nog een transfersom over te houden aan zijn vertrek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Manchester Evening News schreef eerder deze week al dat ook Ajax de situatie van de jeugdinternational nauwlettend in de gaten hield. Ajax, Atlético Madrid en Napoli zouden allen geïnteresseerde partijen zijn geweest.

Maar het is dus Werder Bremen dat er met de handtekening van de jongeling vandoor gaat. Op de clubsite van de Duitsers laat Hansen-Aarøen weten zeer blij te zijn met zijn transfer.

"Isak is een heel opwindend talent met een groot potentieel", vertelt Clemens Fritz, directeur voetbalzaken. "We zijn heel blij dat we hem hebben kunnen overtuigen van de sportieve perspectieven bij ons."

"Zijn contract in Engeland zou in de zomer aflopen en hij zou dan nog meer belangstelling hebben gewekt, dus het is maar goed dat we zijn transfer nu al hebben kunnen bewerkstelligen", besluit Fritz.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties