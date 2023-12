Ten Hag mogelijk verlost van peperdure aankoop, die met Simons moet concurreren

Jadon Sancho is in beeld om RB Leipzig te versterken, zo schrijft BILD maandagochtend. De aanvaller is na een vete met Erik ten Hag compleet uit de gratie geraakt bij Manchester United en er wordt in Engeland gehoopt dat hij vertrekt. Leipzig biedt mogelijk uitkomst.

Het enige, grote struikelblok dat een overgang wel eens in de weg zou kunnen staan is het astronomische salaris dat Sancho opstrijkt in Manchester. Naar verluidt verdient de technicus namelijk zo'n 20 miljoen euro aan jaarsalaris.

Dat is een bedrag dat Leipzig bij lange na niet kan ophoesten. Die Roten Bullen zijn door het vertrek van Emil Forsberg naar de New York Red Bulls wel op zoek naar een aanvallende impuls in de winter.

Sancho kreeg het eerder dit jaar flink aan de stok met Erik ten Hag. Hij haalde publiekelijk uit naar zijn coach, waarna hij weigerde zijn excuses te maken. Ten Hag zette hem daarop uit de selectie en sindsdien speelde de vleugelspits geen minuut meer bij the Red Devils.

United zou hem door zijn flink op de begroting drukkende salaris maar al te graag van de hand doen in de winter. Daar lijken ook voldoende opties voor. Eerder werd Sancho al gelinkt aan een terugkeer naar Borussia Dortmund, waar hij furore maakte.

Maar ook zij lijken zo'n gigantisch salaris niet zomaar neer te kunnen leggen. Een vertrek naar het Midden-Oosten kan mogelijk een oplossing zijn, daar zij normaliter niet terugdeinzen voor gigantische salariseisen. Het is echter de vraag of Sancho zelf heil ziet in een dergelijk avontuur.

Bij Leipzig zou Sancho te maken krijgen met onder anderen Xavi Simons. Hoewel de Nederlander weliswaar wordt gehuurd van Paris Saint-Germain, zou hij in het restant van het seizoen een geduchte concurrent - of uitstekende teamgenoot - voor Sancho kunnen blijken.



