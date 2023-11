Ten Hag laat Rashford buiten selectie United voor cruciaal duel met Fulham

Zaterdag, 4 november 2023 om 12:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:01

Marcus Rashford zit niet bij de selectie van Manchester United voor het duel met Fulham, zo blijkt uit de opstelling van manager Erik ten Hag. De aanvaller moet het duel in Londen vanwege een blessure verstek laten gaan. Volgens de clubwebsite kampt de 26-jarige Engelsman met een beenblessure.

De afwezigheid van Rashford is een flinke aderlating voor Erik ten Hag. De druk op de manager is enorm nu de goede resultaten al langere tijd uitblijven. Een goed resultaat op Craven Cottage is van groot belang voor de baanzekerheid van de voormalig Ajax-trainer. Rashford kan Ten Hag daar dus niet aan helpen.

Naast Rashford ontbreken ook Casemiro, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Luke Shaw en Amad Diallo bij the Red Devils. Verder zal Ten Hag geen beroep doen op Jadon Sancho, met wie de manager al langere tijd in de clinch ligt. Victor Lindelöf is ziek, waardoor routinier Jonny Evans zijn plaats inneemt naast Harry Maguire. Antony is Rashfords vervanger voorin.

'Onacceptabel gedrag' Rashford

Eerder in de week was er nog veel kritiek op Rashford. De buitenspeler werd vlak na de 0-3 nederlaag tegen Manchester City gespot op een feestje. Ten Hag ontving vervolgens excuses van zijn pupil.

"Ja, ik ben ervan op de hoogte en heb met hem gesproken”, vertelde Ten Hag daarover op een persconferentie. “Het is onacceptabel. Ik heb met hem gesproken en dat is het. Ik zie hem elke dag op de training en ik weet wat hij doet. Ook naast het veld, hoe hij leeft. Ik weet zeker dat hij er alles aan doet om het team te helpen."

In de Britse media werd gesuggereerd dat Rashford niet met United bezig zou zijn. "Die suggestie is onjuist. Hij past bij onze club en is erg gemotiveerd. Ik weet hoeveel moeite hij erin stopt."

Opstelling Fulham: Leno; Castagne, Bassey, Ream, Robinson; Palhinha, Iwobi; Wilson, Pereira, Willian; Muniz.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Evans, Wan-Bissaka; McTominay, Eriksen, Fernandes; Antony, Hojlund, Garnacho.