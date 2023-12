Ten Hag krijgt zéér helder signaal over toekomst bij United van nieuwe eigenaar

Erik ten Hag lijkt voorlopig gewoon op zijn post te blijven bij Manchester United. De 53-jarige manager van the Red Devils heeft gesproken met de top van INEOS, het bedrijf dat zich onlangs verzekerde van 25 procent van de aandelen van de club, en toen is duidelijk geworden dat hij zich (voorlopig) geen zorgen hoeft te maken. “Zij willen met mij werken en ik met hen”, aldus Ten Hag.

Sir Jim Ratcliffe kocht zich onlangs voor 1,49 miljard euro in bij Manchester United en is sindsdien volledig verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de club. Hoewel de miljardair liet weten circa 350 miljoen euro extra te gaan investeren in de club en veranderingen aankondigde, sprak hij zich niet uit over een eventuele trainerswissel.

Vrijdag werd duidelijk dat Ten Hag voorlopig gewoon mag blijven zitten. Op de wekelijkse persconferentie meldde de Nederlandse manager dat hij blij was met de komst van Ratcliffe.

“Het is heel positief. We willen altijd winnen bij Manchester United, het maakt niet uit wie ‘de baas’ is. We moeten hier een winnaarsmentaliteit creëren, ongeacht wie de eigenaar van de club is. Maar, natuurlijk, kunnen de eigenaren wel voor inspiratie zorgen.”

INEOS houdt het vertrouwen in Ten Hag. “Zij willen met mij werken en ik met hen. We kijken ernaar uit om samen te werken. Het ziet er allemaal heel positief uit.”

De ex-trainer van onder meer Ajax en FC Utrecht staat al vrijwel het hele seizoen onder grote druk op Old Trafford. De sportieve prestaties vallen ontzettend tegen, daar Manchester United in de groepsfase van de Champions League als laatste eindigde en daardoor dit seizoen geen Europees voetbal meer speelt.

Ook in de Premier League gaat het allemaal niet vanzelf. In de laatste vijf competitiewedstrijden werd er drie keer verloren, één keer gelijkgespeeld en slechts één keer gewonnen: afgelopen dinsdag van Aston Villa (3-2), toen the Red Devils terugkwamen van een 0-2 achterstand. Manchester United staat momenteel op de zevende plaats in de Premier League.

