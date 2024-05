Ten Hag krijgt uitstekend nieuws in aanloop naar FA Cup-finale tegen Man City

Twee grote meevallers voor Erik ten Hag in aanloop naar de FA Cup-finale tegen Manchester City op 25 mei. De manager van Manchester United heeft Raphaël Varane en Victor Lindelöf weer op het trainingsveld mogen verwelkomen. Het is onzeker of het duel met Brighton & Hove Albion haalbaar is voor het tweetal.

Varane liep tijdens het duel met Chelsea op 4 april een spierblessure op en staat sindsdien aan de kant. Lindelöf liep in het duel vier dagen daarvoor, tegen Brentford, ook al een spierblessure op.

"Ik kan dat nog niet zeggen", regeerde Ten Hag donderdag op de vraag Varane en Lindelöf zondag inzetbaar zijn. "Maar we werken eraan om deze spelers terug op het veld te krijgen."

"We hebben gisteren gezien de Licha Martínez terug is, hij heeft net ook goed getraind. Er waren ook anderen aanwezig, zoals Rapha Varane en Victor Lindelöf. Zij zijn terug. We zullen zondag moeten zien hoe dicht zij bij hun rentree zijn."

Lisandro Martínez maakte woensdag na anderhalve maand blessureleed zijn rentree tegen Newcastle. De ex-Ajacied deed acht minuten mee en lijkt klaar voor meer minuten tegen Brighton.

Maguire en Shaw

Harry Maguire en Luke Shaw zijn er zondag zo goed als zeker nog niet bij. Maguire, die de laatste drie duels moest missen wegens een spierkwetsuur, wordt klaargestoomd voor de FA Cup-finale tegen Manchester City. "Er is een goede kans dat hij dat haalt", laat Ten Hag weten.

De kans dat Shaw de FA Cup-finale haalt, is zeer klein. De linksback, die sinds 18 februari niet meer in actie kwam wegens een beenblessure, heeft een terugslag in zijn herstel gekregen. "De situatie van Luke is gecompliceerd. De kans is kleiner dat hij het haalt", vergelijkt Ten Hag de situatie van Shaw met die van Maguire. "Maar er is nog een hele kleine kans."

Door de vele blessures dit seizoen heeft Ten Hag de afgelopen maanden veelvuldig moeten puzzelen in zijn defensie. Woensdag werd de oefenmeester uit Haaksbergen andermaal gedwongen om middenvelder Casemiro en Jonny Evans in het hart van de verdediging op te stellen.

