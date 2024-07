Erik ten Hag krijgt er door onverwachte wending plots nieuwe optie bij in selectie Manchester United

Erik ten Hag en Jadon Sancho hebben de strijdbijl begraven. Volgens Fabrizio Romano heeft het tweetal na 'positieve gesprekken' besloten om een streep onder hun publiekelijke ruzie te zetten. Derhalve liet de Engelsman vrijdag ook zijn gezicht weer zien op trainingscomplex Carrington.

De bekoelde relatie lijkt zo weer wat opgewarmd. De ongemakkelijke historie tussen Sancho en Ten Hag gaat terug naar de competitiestart van vorig jaar. De voormalig manager van onder meer Ajax en FC Utrecht besloot destijds Sancho buiten de selectie te laten voor het competitieduel met Arsenal.

Volgens Ten Hag trainde de Engelsman niet hard genoeg. Zo wilde de coach een boodschap afgeven aan de vleugelaanvaller, maar die bleek aan dovemansoren gericht. Sancho richtte zijn pijlen via sociale media op zijn trainer.

"Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest!", schreef de creatieveling destijds. "Ik laat het niet toe dat mensen dingen zeggen die totaal niet waar zijn. Ik heb me deze week uitstekend gedragen op de training. Ik denk dat er andere redenen zijn waarom ik niet bij de selectie zat. Ik ben al langere tijd een zondebok en dat is niet eerlijk!”

Eerder kende Sancho ook al moeilijkheden op Old Trafford. Ten Hag gunde zijn pupil wegens mentale kwesties alle tijd om terug te keren in de selectie van the Red Devils. Een klein poosje later vond echter het veelbesproken incident plaats.

De op een zijspoor geraakte Sancho verkaste in januari naar Dortmund. De peperdure United-aankoop werd (samen met Ian Maatsen) zes maanden gestald in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund.

Een zomerse verkoop van Sancho leek een onvermijdelijke vervolgstap, maar nu lijken de aanvaller en Ten Hag de handen weer geschud te hebben. Sancho meldde zich vrijdag weer op het trainingscomplex van Manchester United en is beschikbaar voor de komende oefenwedstrijden, zo schrijft Romano.