‘Ten Hag kan rekenen op grote winterse verkoop bij Manchester United’

Erik ten Hag lijkt zich met een felbevochten gelijkspel bij Liverpool (0-0) weer wat lucht te hebben verschaft bij Manchester United. De manager zal zijn ploeg in januari opnieuw willen gaan versterken en krijgt daarbij mogelijk hulp uit een inmiddels bekende hoek. Casemiro heeft diverse aanbiedingen in handen vanuit Saudi-Arabië, zo meldt Marca. Een vertrek van de geblesseerde Braziliaan kan de Engelse grootmacht een gigantische winterse kapitaalinjectie opleveren.

Casemiro werd door Manchester United in de zomer van 2022 verrassend overgenomen van Real Madrid. De aankoopsom liep inclusief bonussen op tot iets boven de 70 miljoen euro. Casemiro was in zijn eerste seizoen direct van enorme waarde voor Ten Hag, maar wordt in de huidige voetbaljaargang node gemist.

Al sinds eind oktober kampt Casemiro met een hardnekkige blessure, waardoor de 31-jarige verdedigende middenvelder nu al twee maanden langs de kant staat. Vanaf de tribune op Old Trafford moest Casemiro toezien hoe Manchester United roemloos onderaan eindigde in Groep A van de Champions League, terwijl de ploeg in de Premier League afdaalde tot een teleurstellende zevende plek.

Ten Hag heeft al aangekondigd in januari de transfermarkt op te willen gaan. De manager beschikt na de gigantische transferuitgaven van de laatste anderhalf jaar echter niet over een ruim budget. Een vertrek van Casemiro zou daar verandering in kunnen brengen.

Marca meldt dat er concrete belangstelling is voor de 75-voudig Braziliaans international. Nu Saudi-Arabië het WK 2034 in handen lijkt te krijgen, is het land er alles aan gelegen om meer topvoetballers aan de nationale competitie toe te voegen.

Manchester United zal niet het volledige aankoopbedrag van Casemiro terug kunnen verdienen, maar wel een behoorlijk deel. De middenvelder, die tot nu toe 63 wedstrijden voor de Engelse topclub speelde, ligt nog tot medio 2026 vast.

Overigens staat ook Jadon Sancho er goed op in Saudi-Arabië, zo voegt Marca toe. De vleugelspits wordt niet meer ingezet door Manchester United nadat hij op zondag 3 september een bikkelhard statement over Ten Hag en de club plaatste op zijn socialmediakanalen. Voor de 23-jarige aanvaller werd in de zomer van 2021 liefst 85 miljoen euro overgemaakt aan Borussia Dortmund.

