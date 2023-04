Ten Hag is op zoek naar topspits: Manchester United bereidt eerste bod voor

Maandag, 24 april 2023 om 16:31 • Bart DHanis • Laatste update: 16:36

Erik ten Hag is hard op zoek naar versterkingen voor komend seizoen en wil vooral een spits van internationale allure binnenhengelen. De Haaksbergse oefenmeester heeft zijn oog dan ook nadrukkelijk laten vallen op Harry Kane en er wordt momenteel een bod voorbereid, zo meldt the Telegraph. De Engelse spits heeft in Noord-Londen een contract tot de zomer van 2024 en moet Manchester United naar verluidt meer dan honderd miljoen euro gaan kosten.

Tottenham-voorzitter Daniel Levy staat erom bekend een zeer taaie onderhandelaar te zijn, waardoor het een lastige opgave zal worden om met hem tot een akkoord te komen. Ten Hag heeft geen zin om de hele zomer op zijn beoogde spits te wachten, dus zal er snel onderhandeld moeten worden door United. Mocht Levy zijn hakken in het zand zetten en durven te riskeren dat Kane volgend jaar gratis de deur uitwandelt, zal United door gaan schakelen naar Victor Osimhen.

Kane kan naast Manchester United ook kiezen voor een overstap naar Bayern München, waar Thomas Tuchel sinds kort de scepter zwaait. De 29-jarige topschutter zou echter het liefst in Engeland blijven om het doelpuntenrecord van Alan Shearer aan te kunnen vallen. Shearer scoorde maar liefst 260 keer in de Premier League, grotendeels in dienst van Newcastle United. Kane maakte tot dusver 207 doelpunten in de Engelse competitie.

Donderdag komt Ten Hag met Manchester United op bezoek bij Tottenham. Naar verwachting zal Levy dan door zijn eigen fans ontvangen worden met een striemend fluitconcert. De Engelse voorzitter ontsloeg vorige maand Antonio Conte als manager en sindsdien wordt er onder interim-manager Cristian Stellini allesbehalve vooruitgang geboekt bij the Spurs. Zo werd er afgelopen weekend met 6-1 verloren van Newcastle United en lijkt de Londense club definitief afgehaakt in de strijd om plek vier.