Ten Hag houdt vervelende smaak over aan vierde zege in vijf speelronden

Zaterdag, 11 november 2023 om 18:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:42

Erik ten Hag moet de uitwedstrijd van Manchester United tegen Everton op 26 november vanaf de tribune bekijken. De manager van the Red Devils, die zijn elftal zaterdag moeizaam met 1-0 zag winnen van promovendus Luton Town, ontving zijn derde gele kaart van dit seizoen en moet hierdoor een duel uit de dug-out blijven.

Scheidsrechter Graham Scott kon het commentaar van Ten Hag zaterdagmiddag niet waarderen en hield de Nederlandse coach de gele kaart voor. De winnende manager zit daardoor niet op de bank als Manchester United de Premier League na de interlandperiode hervat op Goodison Park.

De verwachting is dat assistent-managers Mitchell van der Gaag en Steve McClaren de honneurs waarnemen bij Manchester United in de uitwedstrijd tegen Everton. The Toffees gaan ook met een goed gevoel de interlandperiode in, want zaterdag werd met 2-3 gewonnen van Crystal Palace.

Ten Hag is overigens niet de eerste manager in de Premier League die dit seizoen een schorsing moet uitzitten. Josep Guardiola moest eerder deze jaargang een wedstrijd van buurman Manchester City laten schieten vanwege het ontvangen van drie gele kaarten. Ook Fulham-trainer Marco Silva zat een duel op de tribune vanwege slecht gedrag richting de tribune.

Guardiola zei na het ontvangen van zijn schorsing dat hij zichzelf voortaan meer moet gaan beheersen langs de zijlijn. Hij voegde er ook aan toe dat hij als speler altijd al tegen de arbitrage praatte en dat de Spanjaard als manager geen steek veranderd was.

Broodnodige zege

Manchester United won zaterdag dus met een miniem verschil van Luton Town, dat zich dapper verweerde op Old Trafford en zelfs nog een goede kans kreeg om te scoren. Een doelpunt van Victor Lindelöf na bijna een uur spelen, zijn eerste goal in drie jaar tijd, maakte het verschil voor de thuisclub.

Het elftal van Ten Hag won vier van de laatste vijf wedstrijden in de Premier League en is hierdoor opgeklommen naar de zesde plaats in de Premier League. Het verschil met koploper Manchester City bedraagt slechts zes punten, al moet de regerend kampioen dit weekeinde nog in actie komen.