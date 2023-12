Ten Hag heeft genoeg van Engelse media en treft rigoureuze maatregel

Dinsdag, 5 december 2023 om 13:34 • Bart DHanis • Laatste update: 15:16

Erik ten Hag heeft een aantal Engelse media verbannen van de persconferentie voorafgaand aan het midweekse Premier League-duel met Chelsea, zo maakt Manchester Evening News bekend. Het lokale medium behoort tot een van de geweerde tabloids.

Dinsdagmorgen kwam Manchester Evening News met het nieuws dat Ten Hag ongeveer de helft van de kleedkamer ‘kwijt’ is. Volgens het medium heeft de helft van de selectiespelers geen vertrouwen meer in de in Haaksbergen geboren oefenmeester.

Perschef van Manchester United, Andrew Ward, heeft aan Manchester Evening News laten weten dat de club graag de mogelijkheid had gekregen om te reageren op het stuk van journalist Samuel Luckhurst. Dat die kans niet geboden is, is ook de reden dat het medium niet meer welkom is op de persconferentie.

Volgens Manchester Evening News heeft Ten Hag eerder een tabloid geweerd, toen het medium beweerde dat de manager zich op ‘dun ijs’ bevond. Welk medium dat is, en welke drie andere kranten Ten Hag naast Manchester Evening News heeft geweerd, is niet bekend.

De druk op Ten Hag neemt inmiddels behoorlijk toe. De 53-jarige manager uit Haaksbergen ligt op Old Trafford nog tot medio 2025 vast, maar onlangs ging het gerucht dat United met Carlo Ancelotti (Real Madrid) bezig zou zijn voor komende zomer. In dat geval kan Ten Hag bij een vertrek een behoorlijke afkoopsom opstrijken.

Ten Hag is nu bijna anderhalf jaar eindverantwoordelijke bij United en stond in 83 wedstrijden aan het roer. 52 keer stapte de Engelse grootmacht als winnaar van het veld, 9 keer eindigde de wedstrijd in een remise en 22 duels gingen verloren. Met United wist Ten Hag vorig seizoen beslag te leggen op de EFL Cup.

Waar Ten Hag vorig seizoen dus nog om de prijzen speelde, gaat het deze voetbaljaargang een stuk minder goed met United. De club staat na het verlies van afgelopen weekend (1-0 op bezoek bij Newcastle United) zevende in de Premier League. Ook in de Champions League wil het niet vlotten. De club kan niet meer door naar de achtste finale en moet winnen van Bayern München om door te gaan naar de Europa League.