Ten Hag hakt knopen door over Antony, Sancho én Van de Beek

Woensdag, 13 september 2023 om 17:50 • Wessel Antes

Donny van de Beek is toch opgenomen in de Premier League-selectie van Manchester United, zo blijkt uit de 25-koppige lijst die the Red Devils woensdagmiddag delen via de officiële kanalen. Waar de 26-jarige middenvelder ontbreekt in Erik ten Hags selectie voor de Champions League, mag Van de Beek dus wel hopen op minuten op het hoogste niveau van Engeland. Ook de in opspraak geraakte Antony en Jadon Sancho staan ‘gewoon’ op de lijst.

De komende dagen zal blijken of Galatasaray en Fenerbahçe nog concreet gaan worden voor Van de Beek, die bovenaan de Turkse wensenlijstjes staat. De inschrijving voor de Premier League komt de middenvelder in ieder geval goed uit, aangezien hij anders voor maar liefst twee competities uitgesloten zou zijn. Toch ziet het ernaar uit dat Van de Beek in Manchester niet op veel speeltijd hoeft te rekenen, daar hij in de eerste vier duels van het seizoen niet eens werd geselecteerd door Ten Hag. De concurrentie is door de komst van Sofyan Amrabat ondertussen alleen maar heviger geworden. Vrijdag sluit de transfermarkt in de Süper Lig.

Naast Van de Beek lijkt Ten Hag ook Sancho een nieuwe kans te geven. De Engelse vleugelaanvaller ging afgelopen maandag om tafel met zijn oefenmeester, zo meldde The Telegraph. Sancho trok uitspraken van Ten Hag over zijn afwezigheid in de wedstrijdselectie van United publiekelijk in twijfel, waardoor Engelse media het einde van zijn dienstverband bij de club voorspelden. Sancho was het er onder meer niet mee eens dat Ten Hag sprak over zijn gebrek aan inzet op trainingen, maar het duo lijkt elkaar weer in de armen te hebben gesloten.

Tot slot staat ook Antony gewoon op de selectielijst van United. De 23-jarige vleugelaanvaller is momenteel in zijn geboorteland Brazilië om zijn onschuld te bewijzen in een zaak die tegen hem loopt. De ex-Ajacied wordt beschuldigd van huiselijk geweld, dat hij zou hebben gepleegd jegens zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin. Ook twee andere vrouwen beschuldigen Antony, die uit de Braziliaanse selectie werd gezet. In samenspraak met United blijft de linkspoot nog even weg bij de club. The Red Devils behandelen de zaak nauwkeurig, daar de club veel verwijten kreeg rondom het afhandelen van Mason Greenwoods zaak.