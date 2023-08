Ten Hag grijpt naast ‘topprioriteit’: Inter betaalt 32 miljoen voor WK-winnaar

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 15:20 • Noel Korteweg

Benjamin Pavard vertrekt definitief naar Internazionale, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De 27-jarige rechtsback van Bayern München wilde deze zomer op zoek naar een nieuwe uitdaging en was lang de topprioriteit van Erik ten Hag bij Manchester United. Omdat Harry Maguire weigerde om over te stappen naar West Ham United was er uiteindelijk geen ruimte voor Pavard op Old Trafford.

Pavard, die volgend jaar zomer uit zijn contract liep in München, kiest nu voor een overstap naar Inter. De Italianen betalen een vast bedrag van dertig miljoen euro en dat kan middels bonussen nog oplopen met twee miljoen euro. De 49-voudig international reist zo snel mogelijk af naar Milaan om de medische keuring te ondergaan en zijn handtekening te zetten onder een meerjarig contract.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Arsenal hield de situatie van Pavard in de gaten, zo meldde Romano eerder deze zomer al. De multifunctionele verdediger zou als vervanger moeten dienen van Jurriën Timber, die in de eerste competitiewedstrijd van the Gunners zwaar geblesseerd raakte en het hele seizoen aan de kant staat. Naar verluidt komt ook het EK van volgende zomer te vroeg voor de ex-Ajacied.

Pavard speelde sinds de zomer van 2019 voor Bayern, dat destijds 35 miljoen euro betaalde aan VfB Stuttgart om hem daar los te weken. De rechtspoot kwam in vier seizoenen tot 163 wedstrijden, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en evenveel assists. Pavard won onder meer de Champions League, vier landstitels, de UEFA Super Cup en Duitse beker met der Rekordmeister.