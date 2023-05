Ten Hag geeft Weghorst weer het vertrouwen en laat ook Malacia staan

Zondag, 7 mei 2023 om 19:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:43

De opstelling van Manchester United is bekend voor de uitwedstrijd tegen West Ham United van zondagmiddag. Erik ten Hag, de manager van the Mancunians, heeft basisplaatsen in petto voor zowel Wout Weghorst als Tyrell Malacia. Het duel in het London Stadium begint om 20.00 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Viaplay.

Mede door de afwezigheid van Raphaël Varane en Lisandro Martínez kiest Ten Hag voor Luke Shaw als linkercentrale verdediger. Op de linksbackpositie komt er zodoende een plekje vrij voor Malacia. De rest van de verdediging bestaat uit Victor Lindelöf en Aaron Wan-Bissaka, terwijl David de Gea het doel verdedigt. Christian Eriksen, Casemiro en Bruno Fernandes vormen het middenveld. Weghorst wordt in de spits geflankeerd door Antony (rechts) en Marcus Rashford (links).

West Ham kan een overwinning op Manchester United heel goed gebruiken. The Hammers staan met nog vier speelronden in de Premier League voor de boeg slechts vier punten boven de degradatiestreep. De ploeg van manager David Moyes aast daarnaast op sportieve revanche, want dit seizoen werd reeds tweemaal verloren van de opponent van deze zondag. In competitieverband werd een 1-0 nederlaag geleden en het avontuur in de FA Cup kwam door een 3-1 verliesbeurt ten einde in de vijfde ronde. West Ham is daarnaast in voorbereiding op het tweeluik met AZ in de halve finale van de Conference League. Moyes heeft weinig kopzorgen, want alleen Aaron Cresswell ontbreekt wegens een schorsing.

Manchester United aast eveneens op sportief eerherstel. Afgelopen donderdag werd namelijk in extremis met 1-0 verloren van Brighton & Hove Albion. Daarnaast wil men Liverpool op afstand houden. The Reds wonnen negen keer op rij in de Premier League en zijn de rivaal uit Manchester tot op een punt genaderd. Wel heeft Liverpool twee wedstrijden meer gespeeld. Ten Hag zag zijn ploeg de laatste weken worstelen in de Premier League en kan een zege dan ook goed gebruiken. Scott McTominay en Raphaël Varane zijn niet inzetbaar, maar worden wel spoedig terugverwacht. Lisandro Martínez en Donny van de Beek zijn langer uit de roulatie.

Opstelling West Ham United: Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek, Paquetá; Benrahma, Bowen, Antonio

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford