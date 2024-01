Ten Hag en United willen naast Varane met nog een opmerkelijke naam langer door

Manchester United is in gesprek met Raphaël Varane en Anthony Martial over een contractverlenging. En er is meer contractnieuws: de opties voor een extra seizoen in het contract van Victor Lindelöf, Hannibal Mejbri en Aaron Wan-Bissaka zijn gelicht.

Erik ten Hag bevestigde tijdens een persconferentie dat het drietal langer gebonden blijft aan de club. Daarnaast liet de manager doorschemeren dat er met Varane en Martial wordt gesproken over een contractverlenging.

Een langer verblijf van de twee Fransen mag gerust opvallend genoemd worden. Vooral de naam van Martial doet de wenkbrauwen fronsen. Britse media speculeren al een tijdlang over een vertrek van de spits, wiens periode in Manchester niet bepaald als succesvol bestempeld kan worden.

De aanvaller werd vorig seizoen nog een halfjaar verhuurd aan Sevilla, strijkt een vorstelijk salaris op en verscheen dit seizoen pas vijf keer aan de aftrap. In totaal was hij in veertien optredens betrokken bij twee doelpunten (1 goal, 1 assist).

Eerder schreef David Ornstein van the Athletic nog dat United af zou zien van de optie om het contract van Martial met één jaar te verlengen, maar dat zou dus zomaar wél kunnen gebeuren.

Ook bij Varane deden zich hardnekkige geruchten de rondte over een vertrek. De centrumverdediger werd een tijdlang op de bank gehouden, daar Harry Maguire de concurrentiestrijd op zijn positie van hem had gewonnen.

Even werd hij gelinkt aan het door blessures geteisterde Real Madrid, maar nu lijkt een langer verblijf bij the Red Devils niet uit te sluiten. De laatste weken maakt Varane weer een prima indruk in het hart van de defensie.

Jadon Sancho

Over Jadon Sancho, die zo goed als rond is met Borussia Dortmund over een (tijdelijke) terugkeer naar Duitsland, wilde Ten Hag niets kwijt. Er was 'geen nieuws', zo gaf hij te kennen op de persconferentie.

André Onana

Volgens diverse Engelse media heeft Manchester United eerder deze week een overeenkomst bereikt met de Kameroense voetbalbond over de inzetbaarheid van André Onana tijdens de Afrika Cup.

Hij zou direct na de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur op 14 januari naar Afrika vliegen om daar mee te doen met het toernooi. Volgens Ten Hag was de club echter nog in gesprek met de Kameroense bond.

Mocht die datum echter kloppen, zou Onana wel eens twee wedstrijden in 24 uur kunnen spelen. Kameroen neemt het op 15 januari namelijk op tegen het nationale elftal van Guinee.

Onana zal overigens in ieder geval het aankomende duel het doel van Manchester United verdedigen. In de FA Cup, waar United Wigan Athletic treft, hoeft Altay Bayindir dus nog niet te rekenen op zijn debuut.

