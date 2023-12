Ten Hag en Antony worden na rampwedstrijd hard aangepakt door Engelse media

Na de nederlaag van Manchester United bij Nottingham Forest (2-1) is de druk op manager Erik ten Hag verder toegenomen. The Red Devils konden aanvallend vrijwel niets uitrichten en de nederlaag kwam dan ook niet als een verrassing. Engelse media zijn vernietigend over United, Ten Hag en dissonant Antony.

United speelde zaterdag een vrij kansloze wedstrijd tegen Forest. De ploeg van Ten Hag kwam amper aan fatsoenlijke aanvallen toe, al kwam ook de gevaarlijkere thuisploeg voor rust niet aan scoren toe. Na rust was dat wel het geval via Nicolás Domínguez, die in alle vrijheid mocht binnenschieten. Na een blunder van goalie Matt Turner kwam United via Marcus Rashford nog wel op 1-1, maar vlak daarna tekende Morgan Gibbs-White voor de laatste treffer van de avond.

Manchester Evening News beoordeelt het optreden van Ten Hag met een 4. "Het was een verkeerde beslissing om Kobbie Mainoo naar de kant te halen", oordeelt journalist Samuel Luckhurst. "Het middenveld was afwezig bij de goal van Domínguez en de winnende van Gibbs-White."

Zowel Domínguez als Gibbs-White kreeg alle tijd en ruimte om te scoren. Mainoo werd in de rust vervangen door Scott McTominay, die als verdedigende middenvelder niet in de buurt was bij de goals van Forest. "Hij rende rond als een kip zonder kop en maakte United slechter", luidt het oordeel van Luckhurst over de Schot, die net als Ten Hag een 4 krijgt.

Eén iemand krijgt een nog lager cijfer dan Ten Hag, McTominay en Bruno Fernandes, die het ook moet doen met een 4: Antony. De Braziliaan was bijzonder ongelukkig in zijn acties en krijgt een 3. "Hij werd in april nog vergeleken met Arjen Robben", doelt Luckhurst op opmerking van Ten Hag over de Braziliaan. "Hij is zo goed als hij naar binnen trekt. Dat heb ik Robben ook vaak zien doen", zei Ten Hag toen onder meer.

Die woorden volgden vlak na de zege van United op Forest (2-0). Antony nam toen de openingstreffer voor zijn rekening. "Hij kwam dit keer niet in de buurt van het na-apen van Robben. Hij had geluk dat hij überhaupt mocht spelen en hield het slechts acht minuten vol in de tweede helft." Antony kwam in het elftal omdat Rasmus Højlund vlak voor de wedstrijd afhaakte wegens ziekte.

Net als Manchester Evening News 'beloont' ook GOAL het optreden van Antony met een 3. "Hij had weer weinig tot geen impact voordat hij vroeg in de tweede helft naar de kant werd gehaald. Te voorspelbaar en onzorgvuldig. Hoeveel kansen zal de Braziliaan nog krijgen om zich te bewijzen?"

GOAL beoordeelt het optreden van Ten Hag met een 4. "Een beetje verlamd door de absentie van Højlund, maar opnieuw zag het er aanvallend tandeloos uit. Mainoo eruit halen voor de ineffectieve McTominay in de rust was ook een twijfelachtige beslissing, ook al had de tiener (Mainoo, red.) het een beetje moeilijk."

Ten Hag staat nu zevende in de Premier League, al zouden Brighton & Hove Albion en Newcastle United, die een duel minder hebben gespeeld, de club nog in kunnen halen op de ranglijst. United is bovendien al uitgeschakeld in de EFL Cup én de Champions League. Ook Europa League-voetbal zat er niet in, daar de club laatste eindigde in het miljardenbal.

