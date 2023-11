Ten Hag en Ajax-selectie steunden Overmars; Tadic ‘zag het probleem niet zo’

Erik ten Hag en de selectie van Ajax bleven Marc Overmars rondom zijn gedwongen vertrek bij Ajax steunen, zo schetst Trouw op basis van het boek van Menno de Galan: Ajax in crisis. Overmars moest wegens seksueel getinte en grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's vertrekken.

De Galan weet dat er bij de eerste teambijeenkomst van Ajax na de bekendmaking van het nieuws van Overmars' gedrag luchtig werd gereageerd. Toenmalig aanvoerder Dusan Tadic vertelde lachend dat het in Servië niet ongebruikelijk is voor de voorzitter om seks te hebben met de vrouw van de aanvoerder.

Om de opmerking van Tadic werd hartelijk gelachen. Ten Hag, die nauw en succesvol samenwerkte met Overmars, bleef de bestuurder ook steunen. Tadic liet weten 'het probleem niet zo te zien'.

The Voice of Holland

Volgens De Galan is de uitzending van Boos in januari 2022 de aanleiding geweest voor de crisis bij Ajax. Het programma onthulde grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Vijf dagen na de schokkende uitzending van Boos stuurde Van der Sar een mail naar alle bijna 500 medewerkers van Ajax.

De boodschap van de mail was duidelijk: meld je als je gebeurtenissen zoals bij The Voice hebt meegemaakt. De volgende dag meldde een vrouwelijk personeelslid zich, ook namens een andere collega, bij Van der Sar. Het luidde het uiteindelijke vertrek van Overmars in.

Van der Sar wordt door De Galan neergezet als een zwakke leider, concludeert Trouw. De voormalig doelman leunde zwaar op Overmars en na diens vertrek informeerde Van der Sar vaak bij Leen Meijaard, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Meijaard werd 'vrijwel dagelijks' gebeld door Van der Sar.

Meijaard liet al snel een onderzoek doen naar Overmars door de Haarlemse advocate Mirjam Decoz. Meijaard verzuimde om alle leden van de RvC daarvan op de hoogte te stellen. Nadat Decoz seksueel wangedrag had vastgesteld, gaf Overmars zijn daden direct toe. Overmars noemde zelfs nog een paar andere slachtoffers.

Na zijn uiteindelijke vertrek vroeg Overmars aan Meijaard of een terugkeer bij Ajax mogelijk zou kunnen zijn. Meijaard sloot niets uit, maar stelde daarbij meerdere voorwaarden. Aan een van die voorwaarden wist Overmars al snel niet te voldoen. Overmars moest in therapie, maar hield het slechts twee sessies vol. Een kleine twee maanden later tekende Overmars bij Royal Antwerp, tot woede van Ajax.