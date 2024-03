Ten Hag: â€˜Dat hoort bij een club als Manchester United, dat hoorde ook bij Ajaxâ€™

Ten Hag: ‘Dat hoort bij een club als Manchester United, dat hoorde ook bij Ajax’

Erik ten Hag heeft niet het idee dat hij op korte termijn het veld moet ruimen bij Manchester United, ondanks de enorme wisselvalligheid in de Premier League. De Nederlandse manager blijft hopen op betere tijden, ondanks de aanhoudende geruchten over de zomerse komst van een andere coach.

"Elke wedstrijd moeten we winnen", doelt Ten Hag bij Viaplay op het verwachtingspatroon op Old Trafford. "Dat is hier heel normaal. Dat hoort bij een club als Manchester United, dat hoorde ook bij Ajax. Daar moet je elke wedstrijd winnen."

"En dat is ook altijd onze instelling. Daar gaan we voor", blijft Ten Hag ondanks het wisselvallige seizoen optimistisch naar de toekomst kijken. "Als je minder wint, weet je dat er rumoer komt. Dan weet je ook dat je emoties krijgt. En opinies met emoties."

"Maar wij hebben onze eigen waarheid. Daar moeten we bij blijven en analyseren wat er beter moet. Verbetering is altijd mogelijk. Dat is de topsportmentaliteit en daar werken we aan", wil de manager van geen wijken weten.

Ten Hag krijgt tot slot de vraag of hij zich stevig in het zadel voelt zitten bij Manchester United. "Ohja, ik kan hier prima werken. Ik heb geen enkel moment het idee dat ik achter me moet kijken. Ik voel die ruggensteun."

"Het gaat erom dat je samen met je team één blok vormt. Dat heb je vandaag gezien. Een geweldige spirit, zoals die er eigenlijk altijd bij ons is. In deze ploeg zit een vechtersmentaliteit en dat moeten we vasthouden", aldus de strijdbare Ten Hag.

Manchester United staat momenteel zesde in de Premier League, drie punten achter de Europese plaatsen. Nummer vijf Tottenham Hotspur gaat zondag op bezoek bij nummer vier Aston Villa, de opponent van Ajax in de achtste finale van de Conference League.

