Ten Hag blijft op één cruciale voorwaarde aan als trainer van Manchester United

De baan van Erik ten Hag als manager van Manchester United is voorlopig veilig. Maar die baanzekerheid hangt, zoals bij elke hoofdtrainersbaan in het voetbal, af van één voorwaarde. Mochten de resultaten of het veldpsel in de komende tijd 'alarmeren', dan is een ontslag alsnog een reëel scenario, zo schrijft The Guardian.

Het niet ontslaan van Ten Hag heeft er alles mee te maken dat nieuwe eigenaar Sir Jim Ratcliffe zijn prioriteiten elders liggen. Het dieper kijken naar meer fundamentele problemen binnen de club krijgt voorrang boven de prestaties van Ten Hag.

"Sir Jim Ratcliffe en Sir Dave Brailsford geven de prioriteit nu aan het boven water krijgen wat er precies benodigd is om het tij te keren binnen Manchester United", schrijft de Engelse krant.

Ten Hag wordt wel beoordeeld, maar dat zal pas gebeuren nadat Ratcliffe en zijn team grondig hebben geanalyseerd waar precies de pijnpunten van Manchester United liggen.

Daarbij leggen zij de structuur van de club, de financiële investeringen in het team, de (balans van de) huidige spelersgroep en het functioneren van de staf onder de loep. Pas daarna wordt een oordeel geveld over het al dan niet ontslaan van de voormalig trainer van Ajax.

Maar dat hangt dus allemaal wel af van de kortetermijnprestaties van de manschappen van Ten Hag. Mochten de 'resultaten en het veldspel alsnog alarmeren', zal Ratcliffe niet aarzelen tot een ontslag.

Bovendien ziet Ratcliffe verzachtende omstandigheden. Ten Hag werd dit seizoen flink geteisterd door vele blessures van sterkhouders en aankopen, had disciplinaire problemen met Jadon Sancho en ook de zaak rondom Antony en de vermeende mishandeling had voeten in de aarde.

Ten Hag, Ratcliffe en Brailsford hadden eerder deze week de eerste gesprekken met elkaar. Deze waren volgens de oefenmeester 'zeer positief'. Ze zouden over veel dingen hetzelfde denken.

Ratcliffe kwam daarnaast met bemoedigende teksten, die United-fans als muziek in de oren zullen klinken. Hij vertelde namelijk dat geld verdienen aan zijn investering op dit moment niet de focus is. In plaats daarvan wil hij met INEOS Manchester United terug naar de top brengen.

