Ten Cate deelt verhaal over gevolgen van brutale actie Messi: 'Ik was heel kwaad'

Henk ten Cate was tussen de zomers van 2003 en 2006 de assistent-trainer van Frank Rijkaard bij FC Barcelona. In die tijd kreeg de Amsterdammer te maken met de nodige (toekomstige) wereldsterren, waaronder Ronaldinho en Lionel Messi. Over Messi deelt Ten Cate in de podcast Matchday van Broederliefde een anekdote over één van de eerste acties van de Argentijn bij het eerste elftal van de Blaugrana.

“Net vroeg iemand of ik Ronaldinho boven of onder Messi zou zetten", begint Ten Cate bij Matchday. "Voor mij is dat boven, omdat ik hem dingen heb zien doen die ik nog nooit een speler heb zien doen. Niemand."

Ronaldinho arriveerde net als Ten Cate en Rijkaard in 2003 bij Barcelona en groeide daar uit tot misschien wel de grootste ster op aarde. Toch zag Ten Cate al dat er in de jeugdopleiding van Barcelona een spelertje rondliep met exceptionele kwaliteiten.

"Wie er beter is? Misschien Messi wel, want die houdt het zo lang vol. Al twintig jaar aan de absolute top, weet je hoe lang dat is als voetballer? Ik heb dat ventje (Messi, red.) als zestienjarige jongen gezien. Wij speelden vriendschappelijk tegen FC Porto."

"Tijdens een interlandbreak, dus iedereen was weg. Er kwamen vijf jongens van de academie bij. Er zat een klein jochie bij. Leo. De meeste jongens kwamen van Barça B, eentje van Barça C. Dat was Messi.”

“We wilden die wedstrijd iedereen laten spelen. Er waren nog acht minuten te gaan en alleen dat kleine jongetje zat nog op de bank. Toen zei Frank Rijkaard: ‘We laten hem ook nog even spelen, hoor.’ Bij een van de eerste ballen die hij kreeg, poortte hij de aanvoerder van Porto. En hij kreeg toch een schop…. Ik was heel kwaad."

"Daarna belde ik Giovanni van Bronckhorst op, die ook op interland was. Ik zei tegen hem: ‘Ik heb nu een speler gezien…. Hij is zestien, maar ik heb zelden zoiets meegemaakt.’" Van Bronckhorst speelde tussen 2003 en 2007 voor Barcelona.

"Daarna oefenden we nog tegen Shakhtar Donetsk. Toen heeft hij (Messi, red.) een uur meegedaan en scoorde hij drie keer. Toen dachten we: wat we nu in huis hebben, is wel heel bijzonder.”

Messi maakte zijn officiële debuut voor Barcelona op 16 oktober 2004 in de stadsderby tegen Espanyol. 17 jaar, 778 optredens en 672 goals later vertrok la Pulga als één van de grootste legendes in het voetbal naar Paris Saint-Germain.