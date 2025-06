Telstar-trainer Anthony Correia was na promotie héél dicht bij fraaie stap omhoog in de Eredivisie

Anthony Correia was ook in beeld bij Go Ahead Eagles om de naar VfL Wolfsburg vertrokken Paul Simonis op te volgen. Dat meldt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf donderdagavond. De keuze viel uiteindelijk niet op de 43-jarige trainer van Telstar, daar Kowet voor Melvin Boel van FC Dordrecht ging.

Waarom de club uit Deventer niet voor Correia koos, wordt niet bekendgemaakt. Zeker is in ieder geval wel dat de trainer van Telstar en Boel de twee topkandidaten waren.

Correia staat sinds vorig jaar zomer aan het roer bij Telstar, dat onder zijn leiding op de zevende plaats eindigde in de Keuken Kampioen Divisie en in de play-offs promotie naar de Eredivisie afdwong.

De in Suriname geboren trainer stond in het verleden ook voor de groep bij VV Katwijk, ODIN ’59, IJmuiden en VVG Velserbroek. Tussen 2017 en 2024 was hij al als assistent-trainer actief bij Telstar.

Niet Correia, maar Boel gaat dus met Go Ahead Eagles de Europa League in. “Toen Go Ahead Eagles begin deze week op de lijn kwam over een eventueel hoofdtrainerschap, hoefde ik daar niet lang over na te denken”, liet hij donderdag optekenen op de website.

“Ik ken Go Ahead Eagles als een warme club. De gesprekken met de leiding geven me erg veel vertrouwen. In deze gesprekken met Jan Willem (van Dop, red.), Paul (Bosvelt, red.) en Marc (van Hintum, red.) werd ook duidelijk dat de club momenteel nog niet op het eindpunt zit. Er zijn nog voldoende ontwikkelpunten”, aldus de talentvolle trainer.