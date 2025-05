Telstar rekent af met Den Bosch en mag blijven dromen van de Eredivisie

Telstar heeft zich ten koste van FC Den Bosch geplaatst voor de finale van de play-offs. In een bijzonder matige wedstrijd had de ploeg een verlenging nodig, maar trok het uiteindelijk aan het langste eind: 2-1. In de finale wacht de winnaar van het tweeluik tussen Willem II en FC Dordrecht.

Bij Den Bosch ontbrak sterspeler Byron Burgering wegens een blessure. De sterspeler aan de andere kant, Youssef El Kachati, stond wel in de basis en kon rekenen op de nodige scouts op de tribune. “Twee clubs uit de zandbak en Celtic zijn er voor hem”, aldus Hans Kraay junior bij ESPN.

Telstar was de betere ploeg in de openingsfase en kreeg ook de eerste kans van de wedstrijd. Na gegrabbel van Pepijn van de Merbel kon Mitch Apau uithalen, maar zijn inzet werd van richting veranderd en ging over. Even later greep Den Bosch de voorsprong.

Een hoekschop van Danny Verbeek werd knap binnengekopt door Teun van Grunsven, die het uitvak in extase bracht. In de fase daarna klonk het meermaals ‘we are going up’ vanuit de fans van Den Bosch, dat toch tegen de gelijkmaker aanliep.

Er werd hands geconstateerd door Bas Nijhuis, die de bal op de stip legde. El Kachati nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal feilloos in de rechterkruising: 1-1. Met die stand zochten beide ploegen de kleedkamer op.

In de tweede helft leek de spanning steeds meer toe te slaan en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. El Kachati probeerde het wel door op zoek te gaan naar een strafschop, maar had daar met Nijhuis niet de geschikte scheidsrechter voor.

Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd kreeg Den Bosch uit het niets nog een enorme kans om er met de zege vandoor te gaan. Uit een hoekschop kopte Nick de Groot van dichtbij op de lat.

In de verlenging leken beide ploegen het lange tijd af te willen laten komen op strafschoppen. Mees Laros en Rein van Hedel namen het doel van Ronald Koeman junior nog onder vuur, maar tien minuten voor tijd maakte Telstar 2-1. Een wonderbaarlijke actie van El Kachati op de achterlijn leidde tot een redding van Van de Merbel, maar in de herkansing schoot Danny Bakker raak. Daarna hield Koeman junior Telstar met een schitterende redding op de been.