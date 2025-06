Telstar promoveert na ruim 17.000 dagen naar de Eredivisie en stuurt Willem II naar de KKD

Telstar keert na 17.198 dagen terug in de Eredivisie. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een zeer overtuigende returnwedstrijd tegen Willem II, dat geen antwoord had op het flitsende aanvalsspel van de Noord-Hollanders en met 1-3 ten onder ging. De Tilburgers degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie.

In tegenstelling tot in de heenwedstrijd (2-2) had Telstar in de return geen last van zenuwen. De ploeg van Anthony Correia begon direct aanvallend en zag die intenties in de zesde minuut al beloond worden. Nils Rossen zag de ruimte bij Tyrone Owusu, die opendraaide en Mees Kaandorp bereikte. De middenvelder schoot beheerst raak in de korte hoek: 0-1.

Het werd nog een stuk erger voor Willem II, dat nog niet was bekomen van de 0-1 toen ook de 0-2 viel. Een heerlijke diepe bal van Tyrese Noslin viel precies in de loop van Kaandorp, die de meegelopen Youssef El Kachati bediende en de topscorer van dichtbij raak zag prikken.

In de krankzinnige openingsfase kwam Willem II met het nodige geluk volledig terug in de wedstrijd. Rob Nizet ontfermde zich over een vrije trap, die door een aanraking van Danny Bakker binnenviel achter de kansloze Ronald Koeman junior: 1-2.

Willem II tankte het nodige vertrouwen door de aansluitingstreffer en ging vol op jacht naar de 2-2, die er bijna kwam. Een scrimmage voor het doel van de Noord-Hollanders leverde voor Willem II net niet het gewenste resultaat op.

Telstar ging ook uitstekend van start in de tweede helft, waarin het in een mum van tijd drie opgelegde kansen creëerde. Zo legde El Kachati uitstekend terug op de instormende Noslin, die zijn inzet vlak voor de lijn onschadelijk gemaakt zag worden door Boris Lambert.

Niet veel later moest Thomas Didillon-Hödl zijn kwaliteiten tonen met een puike reflex op een inzet van El Kachati, die ogenblikken later volledig vrijstond, maar werd gepasseerd door Noslin. De vleugelspeler schoot over.

De 1-3 kwam er alsnog. Uit een hoekschop kopte Dewon Koswal door tot bij de eerste paal, waar Kaandorp doodeenvoudig zijn tweede treffer van de avond mocht binnenkoppen.

Willem II-trainer Kristof Aelbrecht wisselde uiteraard zeer aanvallend, maar het spel van Willem II werd er niet beter op. De Tricolores bleven vrij ver verwijderd van Koeman en wisten geen overtuigende aanvallen op te zetten.

Bij Telstar groeide het geloof in een historisch resultaat. De ploeg van Correia hield ondanks een kopbal op de lat stand en zal voor het eerst sinds 1978 in de Eredivisie te bewonderen zijn.