Telstar-held Youssef El Kachati bevestigt concrete interesse van Eredivisie-club

Telstar beleefde zondag een dag om nooit te vergeten met promotie naar de Eredivisie. De Velsenaren versloegen Willem IImede dankzij topscorer Youssef El Kachati, die na afloop bevestigt dat een Eredivisie-club concrete interesse in hem heeft.

Telstar speelde een uitstekende wedstrijd in Noord-Brabant en won verdiend met 1-3, wat na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd ruim voldoende was. El Kachati nam al in de twaalfde minuut de 0-2 voor zijn rekening en daarmee eindigt zijn totaal dit seizoen op 24 goals.

De 25-jarige Leidenaar heeft een aflopend contract bij Telstar, kondigde voor de promotie al aan te gaan vertrekken en bleef na afloop van de wedstrijd bij zijn woorden. "Ik wist dat dit mijn laatste wedstrijd zou zijn in het shirt van Telstar", vertelt hij in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN.

"Ik dacht bij mezelf: ik loop me helemaal leeg, al moeten ze me met een brancard van het veld halen. 'Ik ga naar de Eredivisie met die gasten!'" El Kachati speelde met bijzonder veel energie en schuwde de duels niet. "Ik ben voor niemand bang. Het is hij of ik, dan liever hij dan ik."

Kraay junior confronteert El Kachati vervolgens met het lijstje clubs dat interesse heeft in zijn persoon. "Hannover 96 heeft interesse, de zandbak is even geweest, maar klopt het dat NEC jou verschrikkelijk graag wil hebben?"

"Klopt", bevestigt El Kachati. "Mijn zaakwaarnemers hebben ook contact gehad met NEC. Met meerdere clubs. Ik ga vandaag eerst genieten, en morgen... NEC zou een mooie stap zijn, maar meer clubs zijn geïnteresseerd."

"Ik ga morgen eerst naar de huldiging. Dan zal ik het aankijken met mijn zaakwaarnemers en heel snel de knoop doorhakken. Hier (in Tilburg, red.) hebben ze niet van me genoten, maar de rest van Nederland hopelijk wel", aldus El Kachati.