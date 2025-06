Telstar-fan start crowdfunding voor natuurgras

Telstar is terug op het hoogste niveau! De club promoveert naar de Eredivisie en dat is een prestatie van formaat. Maar wie denkt dat daarmee alles klaar is voor het grote werk, heeft het mis. Het veld op Sportpark Schoonenberg in Velsen-Zuid is namelijk nog van kunstgras, en dat is verboden in de Eredivisie. Dus is een Telstar-fan een crowdfunding actie gestart op Clubmeister om geld op te halen voor een echte grasmat in het stadion.

Want één ding is zeker: in de Eredivisie mag je alleen nog op natuurgras voetballen. Dat betekent dat Telstar nog vóór de eerste competitiewedstrijd afscheid moet nemen van de huidige plastic mat die er sinds 2021 inligt.

In Velsen-Zuid kijkt men zelf ook verbaasd op van het bizarre contrast: sportieve promotie, maar een veld dat nog niet mee promoveerde. “Het is eigenlijk te gek voor woorden,” zegt een trouwe fan die al decennialang op de tribune zit. “Je bent terug op het hoogste podium, en dan loop je nog op rubberkorrels.”

Ook binnen de spelersgroep leeft de wens om eindelijk weer op écht gras te voetballen. “Dat is waarvoor je prof bent geworden,” zegt aanvoerder Tom Beekman. “Voetbal hoort op natuurgras. Punt. Iedereen wil dat. Voor het spel, voor je lijf, voor de uitstraling.”

Toch is de situatie zoals die is: Telstar moet snel schakelen, wil het op tijd klaar zijn voor het nieuwe seizoen. En dat zorgt voor spanning, want tijd en middelen zijn beperkt, en de klok tikt door.

Fans springen bij om de mat van natuurgras financieel mogelijk te maken: doneren kan via het crowdfunding platform Clubmeister, waar een supportersactie is gestart. Fans kunnen daar een bijdrage leveren aan de komst van een échte grasmat op Sportpark Schoonenberg.

Wil jij Telstar ook helpen? Doneren kan hier.