Telstar-aanvoerder Mitch Apau beleeft bizarre dag: 'Moses was er op tijd bij'

Telstar-aanvoerder Mitch Apau beleefde zondag mogelijk de mooiste dag uit zijn leven. Op dezelfde dag dat hij vader werd van zoon Moses, leidde hij zijn ploeg ten koste van Willem II naar de Eredivisie. In gesprek met De Telegraaf blikt de verdediger terug op zijn bizarre dag.

Na afloop van de wedstrijd greep Apau (35) vrijwel direct naar zijn telefoon, terwijl zijn medespelers de historische zege (1-3) vierden. Apau belde zijn vrouw om te checken of zij en Moses in orde waren én of hij mee terug 'mocht' gaan met zijn medespelers om het feest te vieren.

Apau's vrouw kreeg rond 03.00 uur weeën. Apau sprong in de auto en reed naar Antwerpen. "Om vijf uur was het zover. Ik zou alleen niet gespeeld hebben als mijn vrouw tijdens de wedstrijd moest bevallen. Maar Moses was er op tijd bij”, vertelt de mandekker.

Apau werd geholpen door het feit dat de selectie van Telstar op dat moment niet in Velsen-Zuid was, maar in het veel zuidelijker gelegen Rosmalen. Daar verbleven de Noord-Hollanders ter voorbereiding op het duel in Tilburg, even verderop.

"Ik heb nog een uurtje kunnen slapen. Maar ik voelde geen vermoeidheid”, verzekert Apau, die toestemming kreeg om met zijn medespelers het feestje te vieren. "Maar al wordt het vijf uur in de ochtend, ik ga nog naar huis. Ik heb nog twee dochters. Die moet ik mogen naar school brengen.”

Grote vraag is nu waar Apau komend seizoen voetbalt. De centrumverdediger had zich voor het komende seizoen verbonden aan Spakenburg, maar of dat doorgaat valt te bezien. "Met Telstar is afgesproken dat we bij promotie nog een keer om de tafel zouden gaan zitten. Na dat gesprek zal ik een beslissing nemen."

Met of zonder Apau, Telstar speelt komend seizoen in de Eredivisie en dat zal het voor het eerst doen sinds 1978. In de 47 jaar daarna kwam de de club nooit echt dicht bij promotie, tot alles dit jaar wél perfect in elkaar viel.

Topscorer Youssef El Kachati zal er komend seizoen zeker niet bij zijn. De spits blijft bij zijn beslissing om Telstar te verlaten en kan rekenen op concrete interesse van NEC, al wordt er ook uit het buitenland aan zijn mouw getrokken.