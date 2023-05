Teleurstelling voor Ten Hag: concurrent dicht bij handtekening wereldkampioen

Donderdag, 4 mei 2023 om 11:55 • Wessel Antes

Alexis Mac Allister is dicht bij een akkoord met Liverpool, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdagochtend. De 24-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion moet de eerste grote zomeraankoop worden bij the Reds. Liverpool heeft de Argentijnse wereldkampioen reeds een plaatje voorgeschoteld van het project op Anfield en het financiële plaatje daarbij. De verwachting is dat Mac Allister op korte termijn een knoop doorhakt over zijn toekomst. Bij Brighton ligt hij tot medio 2025 vast, met een optie voor nog een jaar.

Halverwege april maakte Romano al bekend dat Liverpool en Manchester United geïnteresseerd zijn in de diensten van Mac Allister. Daarbij meldde de Italiaanse journalist dat de zestienvoudig international van la Albiceleste zijn huidige club ‘honderd procent zeker’ gaat verlaten. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot 42 miljoen euro waard, maar Brighton lijkt te mikken op een bedrag dat een stuk hoger ligt. Liverpool voelt zich genoodzaakt om het middenveld komende zomer te versterken.

Mac Allister staat al sinds 2019 onder contract bij Brighton, dat destijds acht miljoen euro voor hem heeft overgemaakt naar AA Argentinos Juniors. Tussendoor speelde de Argentijn nog een jaar op huurbasis voor Boca Juniors. Inmiddels staat Mac Allister op 105 officiële wedstrijden voor the Seagulls, waarin hij goed was voor achttien doelpunten en acht assists. Mac Allister liet zich afgelopen winter voor het eerst zien op een mondiaal podium, toen hij als basisspeler met Argentinië de wereldtitel wist binnen te slepen.

Liverpool, dat momenteel vijfde staat en bezig is aan een teleurstellend seizoen, wil alle zeilen bijzetten om komend seizoen wel te strijden om de landstitel. Eerder werd de naam van Bayern München-middenvelder Ryan Gravenberch al hevig gelinkt aan Liverpool, maar de Amsterdammer heeft deze maand nog een gesprek bij zijn huidige werkgever. Na dat gesprek zal blijken waar de toekomst van de Oranje-international ligt. Volgens Oranje heeft Arsenal ook interesse in Gravenberch. Voor nu mikt Liverpool dus op de komst van Mac Allister, waardoor United-manager Erik ten Hag mogelijk een transferdoelwit moet wegstrepen.