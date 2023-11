Teleurstelling voor Feyenoord: ‘gedroomde’ hoofdsponsor haakt af

Donderdag, 2 november 2023 om 11:50 • Wessel Antes • Laatste update: 11:58

Port of Rotterdam gaat niet de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord worden, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. Meerdere redenen zorgen ervoor dat er binnen de Rotterdamse club geen sprake meer is van een eventueel hoofdsponsorschap van het wereldwijd bekende havenbedrijf.

Volgens het Rotterdamse medium hebben Feyenoord en Port of Rotterdam na uitgebreid onderzoek besloten niet met elkaar in zee te gaan. De landskampioen is nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, die de Rotterdammers vanaf het seizoen 2024/25 moet gaan sponsoren.

Port of Rotterdam gaat die rol in ieder geval niet vervullen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het havenbedrijf weinig aan naamsbekendheid heeft, terwijl het grootste haven- en industriecomplex van Europa ook weinig te bieden heeft aan het voetbalpubliek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast zouden ‘de genoemde bedragen buiten de gangbare sponsortarieven liggen’ en ‘wordt vermoed dat het een vorm van staatssteun betreft’. Feyenoord zou volgens 1908.nl mikken op een sponsorbedrag van meer dan 8 miljoen euro per jaar. De samenwerking met Europarcs loopt na dit seizoen af. Veel supporters hoopten dat Feyenoord zich aan Port of Rotterdam zou binden, daar de Stadionclub en de Rotterdamse haven onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Mohammed Hamdi

Feyenoord zet de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor ondertussen verder en denkt vanwege de sportieve prestaties een goed momentum te pakken te hebben. Onlangs werd bekend dat sportbestuurder Mohammed Hamdi in dienst is getreden in De Kuip. Mogelijk speelt de voormalig leidsman van ADO Den Haag een grote rol in het vinden van een nieuwe partner.

Zo zou Feyenoord partners uit het Midden-Oosten overwegen. Samen met de nieuwe commercieel directeur Ruud van der Knaap gaat Hamdi de club zo goed mogelijk proberen in de markt brengen. Van der Knaap gaf onlangs een interview waarin hij zijn vertrouwen in een succesvolle zoektocht uitsprak.

“De kans om bij Feyenoord op het shirt te staan, komt hooguit eens in de vijf jaar voorbij. Ik merk dat er best wat interesse is vanuit het bedrijfsleven om hoofdpartner te worden”, aldus Van der Knaap. “We willen nu zoveel mogelijk partijen vertellen over de enorme impact die zo'n samenwerking voor hun merk kan hebben. Ik denk dat ik goed in beeld heb aan welke informatie grote merken behoefte hebben om een keuze te maken.”