Teleurstellende start voor Messi en Inter Miami op WK voor clubs

Het openingsduel op het WK voor clubs tussen Inter Miami en Al Ahly is geëindigd in een 0-0 gelijkspel.

Inter Miami begon met sterren Lionel Messi, Luis Suarez en Sergio Busguets aan de aftrap. Bij het Egyptische Al Ahly was voormalig Aston Villa-speler Trezequet de bekendste naam in de basis.

De Amerikaanse topclub domineerde in de eerste helft het balbezit, maar het waren de Egyptenaren die de grootste kansen wisten te creëren. In de 31e minuut vond Wessam Abu Ali zelfs het net, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Twaalf minuten later kreeg Al Ahly opnieuw een grote mogelijk, maar een strafschop van Trezeguet werd gestopt door doelman Oscar Ustari.

Na rust draaide het spelbeeld volledig om en was het Inter Miami onder aanvoering van sterspeler Lionel Messi dat de beste kansen kreeg. Tot scoren kwam de ploeg echter niet.

Van 14 juni tot en met 13 juli wordt er in de Verenigde Staten gestreden om de wereldtitel voor clubs. Er doen geen Nederlandse teams mee.

Het toernooi is een klein voorproefje voor het WK voetbal, dat in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden.