Teleurgestelde Xavi voelt zich machteloos: ‘Hij vertrekt, we kunnen niets doen’

Woensdag, 2 augustus 2023 om 08:34 • Lars Capiau • Laatste update: 08:37

Xavi Hernández is teleurgesteld in de houding van Ousmane Dembélé, zo vertelt hij in een interview met het Spaanse TV3. De oefenmeester bevestigde na afloop van het met 1-0 gewonnen oefenduel met AC Milan het vertrek van zijn pupil naar Paris Saint-Germain. De Fransman was wel aanwezig in het Allegiant Stadium, maar kwam niet aan spelen toe.

"Dembélé heeft ons verteld dat hij wil vertrekken", begint de gefrustreerde oefenmeester als hij de vraag krijgt waarom Dembélé niet meedeed. "Hij heeft een aanbieding gekregen van Paris Saint-Germain en daar kunnen wij niets tegen doen", doelt de keuzeheer op het exorbitante salaris dat de vleugelspeler kan gaan opstrijken in het Parc des Princes. Naar verluidt gaat de 37-voudig international 20 miljoen euro per jaar verdienen bij de Franse regerend kampioen. "We kunnen niet concurreren met het voorstel dat hem vanuit Frankrijk is gedaan."

??? Xavi: “Dembélé came and told me he wanted to leave. He has an offer from PSG that we cannot match.” pic.twitter.com/VHfeB065mj — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2023

"Ik ben een beetje teleurgesteld in hem", is Xavi eerlijk. "Ik krijg er een nare smaak van in mijn mond, omdat we heel goed voor hem hebben gezorgd. Maar hij heeft gesproken met Nasser Al-Khelaïfi en Luis Enrique en ons verteld dat hij zal vertrekken." Xavi zal op zoek moeten naar een vervanger, zo geeft hij te kennen. "We wisten van de clausule, dit is nou eenmaal hoe de markt werkt. We hadden ons voorbereid op dit mogelijke verlies en nu moeten we ons gaan versterken."

Als versterking heeft los Azulgrana onder meer Yannick Carrasco op het oog. De Belg stond al eerder op de radar van de Catalaanse grootmacht, maar lijkt nu serieuzer in beeld. Volgens Marca kan Barcelona in ieder geval een streep zetten door de komst van João Félix. Xavi zou in hem niet een geschikte vervanger zien. De droomkandidaat van Xavi is Bernardo Silva, maar het is nog maar zeer de vraag of zijn komst haalbaar is.