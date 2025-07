Teleurgestelde Robin van Persie spreekt zich uit over speler: 'Ik vind daar iets van'

Robin van Persie baalt ervan dat Antoni Milambo naar Brentford vertrekt, zo zegt de trainer van Feyenoord in gesprek met De Telegraaf. De Rotterdammer had zijn jonge stadgenoot graag langer in De Kuip gezien.

“Ik had graag gezien dat Antoni nog een jaar, of zelfs twee jaar, hier zou blijven om zich door te ontwikkelen alvorens de volgende stap te maken. Maar hij wilde per se nu naar de Premier League overstappen”, begint Van Persie.

De opvallend uitgesproken Van Persie plaatst zijn vraagtekens bij de gang van zaken. “Ik heb het hele proces gevolgd, vind daar ook iets van, maar nu is niet het juiste moment om daar alles over te zeggen.”

“Ik vind het jammer dat hij vertrekt omdat het een fijne jongen is. Zo iemand gun ik het allerbeste en omdat hij als klein ventje hier al bij Feyenoord rondliep, acht ik het niet uitgesloten dat Milambo hier ooit terugkeert”, zegt Van Persie.

Volgens Van Persie heeft het niet aan Feyenoord gelegen. “We hadden een heel mooi plan uitgewerkt op allerlei onderdelen, ook sportief en financieel en hebben hem een heel mooi voorstel gedaan.”

Naar verluidt levert Milambo zo’n 20 miljoen euro op. De transfersom kan nog met 5 miljoen euro oplopen middels bonussen.

Milambo speelde uiteindelijk 60 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en negen assists.