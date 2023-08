Telegraph brengt schrijnende details over Tottenham richting Kane rond transfer

Woensdag, 30 augustus 2023 om 21:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:45

Tottenham Hotspur heeft deze zomer niet op de meest fraaie manier afscheid genomen van Harry Kane. Volgens The Telegraph was de dertigjarige spits in de uren voordat hij naar Bayern München vertrok niet meer welkom op het trainingscomplex van the Spurs. Daardoor kon hij niet persoonlijk afscheid nemen van zijn collega's.

Volgens het dagblad kreeg Kane in de uren voordat de deal definitief werd een e-mail van Tottenham. Daarin stond dat het niet passend zou zijn als hij zijn gezicht zou laten zien op het trainingscomplex van Tottenham, terwijl voorzitter Daniel Levy bezig was met de onderhandelingen. De spits kon daardoor geen afscheid nemen van zijn teamgenoten en ook zijn eigen spullen kon hij niet meer ophalen. Die werden in plaats daarvan naar hem verstuurd per post.

Half augustus werd bekend dat Kane de overstap maakte van Tottenham naar Bayern, waarmee hij de Londense club na liefst negentien jaar verliet. De Engelsman kostte der Rekordmeister 100 miljoen euro, een bedrag dat in de toekomst nog met 20 miljoen euro kan oplopen. Het werd voor Kane, die in München tot medio 2027 tekende, de eerste keer in zijn carrière dat hij buiten Engeland zou gaan spelen.

Aanpassingsproblemen lijkt de 84-voudig international bij zijn nieuwe club vooralsnog niet of nauwelijks te hebben. Tijdens zijn debuut – in de met 0-3 verloren wedstrijd om de Duitse Supercup tegen RB Leipzig – wist hij nog niet te scoren, maar dit maakte hij in zijn eerste twee Bundesliga-duels meer dan goed: daarin noteerde hij al drie treffers en een assist.