Telegraaf ziet in ‘internationaal gelouterde coach’ ideale redder van Steijn

Donderdag, 28 september 2023 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:59

De Telegraaf schuift Henk ten Cate naar voren als ideale man om het gezicht van Maurice Steijn te redden. De trainer van Ajax staat onder grote druk en werd woensdag nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt toen Feyenoord ook in het restant van de Klassieker veel te sterk bleek in de Johan Cruijff ArenA (0-4). Als het aan Mike Verweij en Valentijn Driessen ligt wordt Ten Cate ingevlogen als mentor.

"De komst van een zwaargewicht als Ten Cate zou het trainersleven van Steijn bij Ajax kunnen verlengen en anders lijkt het een kwestie van aftellen tot de Hagenaar het veld ruimt in de Johan Cruijff ArenA", stellen Verweij en Driessen daags na de historische nederlaag tegen Feyenoord. "Steijn zal er met zijn staf met lichtgewichten Hedwiges Maduro en Said Bakkati alles aan doen, maar het trio faalt al wekenlang hopeloos om Ajax aan de praat te krijgen."

Ten Cate en Steijn zijn geen onbekenden van elkaar. De twee werkten eerder samen bij NAC Breda, waar de huidige Ajax-trainer destijds speler was. Volgens De Telegraaf is Ten Cate de juiste man om toe te voegen aan de technische staf van Ajax. "Hij is nationaal en internationaal gelouterd als coach, durft keiharde beslissingen te nemen en staat volledig blanco tegenover de huidige selectie van Ajax."

Het dagblad voegt toe dat er 'geen enkele twijfel bestaat' over of Ten Cate zijn voormalige pupil wil voorthelpen. Mocht het niet tot een samenwerking komen, dan zien bovengenoemden het somber in. "Geen moment geven de spelers het idee dat zij voor deze trainer door het vuur gaan. Steijn staat bekend als een goede communicator, een teambuilder, maar als dit het resultaat is van zijn harde werk, dan valt er nauwelijks meer te ontkomen aan de meest drastische maatregel: ontslag."