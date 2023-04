Telegraaf noemt drie Eredivisie-clubs die informeerden naar Ruben van Bommel

Dinsdag, 25 april 2023 om 21:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:40

Ruben van Bommel heeft over interesse niet te klagen. De achttienjarige zoon van Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij MVV Maastricht en heeft de clubs voor het uitkiezen. Volgens De Telegraaf zien clubs uit zowel binnen- als buitenland de buitenspeler graag komen. Onder meer Vitesse, FC Twente en AZ hebben geïnformeerd naar de situatie van Van Bommel.

Van Bommel begon het seizoen als reservespeler, maar heeft zich dusdanig ontwikkeld dat hij niet meer weg te denken is uit het elftal van Maurice Verberne. De Telegraaf schrijft dat 'meer dan de helft van de Eredivisie-clubs' heeft geïnformeerd naar de situatie van het talent. De pas achttienjarige Van Bommel heeft geen contract bij MVV, wat maakt dat de Limburgers hem ook niet hoeven te betalen.

Dit seizoen staat de teller op 29 officiële wedstrijden voor Van Bommel, waarin hij dertien keer scoorde en vijf keer als aangever fungeerde. Maandagavond was hij nog beslissend op bezoek bij Jong PSV (0-1), toen hij twintig minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening nam onder toeziend oog van vader Mark. Laatstgenoemde, die een lang verleden heeft bij PSV, reageerde daar nauwelijks op.

Van Bommel speelde in de jeugd van SV Meerssen, PSV en MVV Maastricht, alvorens hij bij laatstgenoemde club in augustus 2022 zijn officiële debuut in het eerste elftal maakte. Zijn oudere broer Thomas van Bommel stond toen eveneens op het veld. Ruben van Bommel is de jongste zoon van Mark van Bommel en een kleinzoon van Bert van Marwijk. Thomas van Bommel heeft wel een contract bij MVV.